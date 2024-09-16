Представители ООН готовы посетить Курскую область только с разрешения России

Представители ООН готовы посетить Курскую область только с разрешения РоссииИх приглашал глава украинского МИДа, что Кремль счел провокацией
Представители ООН выразили готовность посетить населенные пункты в Курской области, где находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ), при условии предоставления разрешения российской стороны. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы готовы это сделать, но для этого нам потребуется разрешение Российской Федерации», – пояснил Дюжаррик (цитата по ТАСС).
16 сентября агентство Reuters со ссылкой на главу украинского МИДа Андрея Сибигу сообщило, что власти страны обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область. В Кремле эти слова сочли провокацией.
13 августа ООН попросила доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека. 11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), который готовится к выходу в сентябре.