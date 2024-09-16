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Представители ООН готовы посетить Курскую область только с разрешения России

Их приглашал глава украинского МИДа, что Кремль счел провокацией
Ведомости

Представители ООН выразили готовность посетить населенные пункты в Курской области, где находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ), при условии предоставления разрешения российской стороны. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы готовы это сделать, но для этого нам потребуется разрешение Российской Федерации», – пояснил Дюжаррик (цитата по ТАСС).

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на главу украинского МИДа Андрея Сибигу сообщило, что власти страны обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область. В Кремле эти слова сочли провокацией.

13 августа ООН попросила доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека. 11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), который готовится к выходу в сентябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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