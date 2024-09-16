Представители ООН готовы посетить Курскую область только с разрешения России

13 августа ООН попросила доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека. 11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), который готовится к выходу в сентябре.