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Кремль счел провокацией приглашение Киевом ООН в Курскую область

Ведомости

В Кремле сочли провокацией приглашение главой украинского МИДа Андреем Сибигой представителей ООН и Красного Креста в Курскую область. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация. И конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», – сообщил Песков.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на Сибигу сообщило, что власти страны обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По информации журналистов, глава внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область.

16 сентября президент МККК Мирьяна Сполярич прибыла в Россию для обсуждения последствий конфликта на Украине. В ходе запланированного визита Сполярич конфиденциально обсудит с высокопоставленными представителями правительства гуманитарные последствия конфликта на Украине, а также боевые действия в Мьянме, секторе Газа и Судане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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