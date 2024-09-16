Кремль счел провокацией приглашение Киевом ООН в Курскую область

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на Сибигу сообщило, что власти страны обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По информации журналистов, глава внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область.