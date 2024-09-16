Кремль счел провокацией приглашение Киевом ООН в Курскую область
В Кремле сочли провокацией приглашение главой украинского МИДа Андреем Сибигой представителей ООН и Красного Креста в Курскую область. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация. И конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», – сообщил Песков.
16 сентября агентство Reuters со ссылкой на Сибигу сообщило, что власти страны обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По информации журналистов, глава внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область.
16 сентября президент МККК Мирьяна Сполярич прибыла в Россию для обсуждения последствий конфликта на Украине. В ходе запланированного визита Сполярич конфиденциально обсудит с высокопоставленными представителями правительства гуманитарные последствия конфликта на Украине, а также боевые действия в Мьянме, секторе Газа и Судане.