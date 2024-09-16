Президент МККК прибыла в Россию для обсуждения последствий конфликта на Украине

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в Москву в рамках диалога со всеми сторонами конфликта на Украине по разъяснению им обязательств в соответствии с Женевскими конвенциями. Об этом сообщается на сайте организации.