Президент МККК прибыла в Россию для обсуждения последствий конфликта на Украине
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в Москву в рамках диалога со всеми сторонами конфликта на Украине по разъяснению им обязательств в соответствии с Женевскими конвенциями. Об этом сообщается на сайте организации.
В ходе запланированного визита Сполярич конфиденциально обсудит с высокопоставленными представителями правительства гуманитарные последствия конфликта на Украине, а также боевые действия в Мьянме, секторе Газа и Судане.
12 сентября трое сотрудников МККК погибли на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрела места запланированной раздачи гуманитарной помощи. Еще двое работников организации пострадали. Сполярич осудила нападение на сотрудников Красного Креста и призвала к соблюдению норм международного гуманитарного права.
В июле глава делегации МККК в Москве Борис Мишель сообщил о посещении сотрудниками организации более 3000 пленных в России и на Украине. Подробности этих визитов он не уточнил.