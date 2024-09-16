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Президент МККК прибыла в Россию для обсуждения последствий конфликта на Украине

Ведомости

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в Москву в рамках диалога со всеми сторонами конфликта на Украине по разъяснению им обязательств в соответствии с Женевскими конвенциями. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе запланированного визита Сполярич конфиденциально обсудит с высокопоставленными представителями правительства гуманитарные последствия конфликта на Украине, а также боевые действия в Мьянме, секторе Газа и Судане.

12 сентября трое сотрудников МККК погибли на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрела места запланированной раздачи гуманитарной помощи. Еще двое работников организации пострадали. Сполярич осудила нападение на сотрудников Красного Креста и призвала к соблюдению норм международного гуманитарного права.

В июле глава делегации МККК в Москве Борис Мишель сообщил о посещении сотрудниками организации более 3000 пленных в России и на Украине. Подробности этих визитов он не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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