Красный крест заявил о посещении более 3000 пленных в России и Украине
С начала российской спецоперации на Украине сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили более 3000 военнопленных в обеих странах, сообщил «РИА Новости» глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
«По последним данным, сотрудники МККК смогли посетить 3100 военнопленных в России и Украине. Эти посещения очень важны для самих военнопленных и их родственников, поскольку они ждут новостей о своих родных», – сказал он.
Мишель не уточнил подробности этих визитов, но сообщил, что ведется «продуктивный диалог» с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и ее офисом.
Российский омбудсмен 19 июня сообщила, что между Россией и Украиной состоялось более 40 обменов пленными. 31 мая Минобороны России рассказало о возвращении из украинского плена 75 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ. Российская сторона, в свою очередь, также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили Объединенные Арабские Эмираты. В конце июня стало известно о проведенном с Киевом обмене военнопленными по формуле «90 на 90». Обмен также состоялся при посредничестве ОАЭ.