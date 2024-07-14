Красный крест заявил о посещении более 3000 пленных в России и Украине

Российский омбудсмен 19 июня сообщила, что между Россией и Украиной состоялось более 40 обменов пленными. 31 мая Минобороны России рассказало о возвращении из украинского плена 75 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ. Российская сторона, в свою очередь, также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили Объединенные Арабские Эмираты. В конце июня стало известно о проведенном с Киевом обмене военнопленными по формуле «90 на 90». Обмен также состоялся при посредничестве ОАЭ.