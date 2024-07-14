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Красный крест заявил о посещении более 3000 пленных в России и Украине

Ведомости

С начала российской спецоперации на Украине сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили более 3000 военнопленных в обеих странах, сообщил «РИА Новости» глава делегации организации в Москве Борис Мишель.

«По последним данным, сотрудники МККК смогли посетить 3100 военнопленных в России и Украине. Эти посещения очень важны для самих военнопленных и их родственников, поскольку они ждут новостей о своих родных», – сказал он.

Мишель не уточнил подробности этих визитов, но сообщил, что ведется «продуктивный диалог» с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и ее офисом.

Российский омбудсмен 19 июня сообщила, что между Россией и Украиной состоялось более 40 обменов пленными. 31 мая Минобороны России рассказало о возвращении из украинского плена 75 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ. Российская сторона, в свою очередь, также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили Объединенные Арабские Эмираты. В конце июня стало известно о проведенном с Киевом обмене военнопленными по формуле «90 на 90». Обмен также состоялся при посредничестве ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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