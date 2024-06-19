Москалькова: между Россией и Украиной состоялось более 40 обменов пленными
На сегодняшний день прошло более 40 обменов пленными между Россией и Украиной, заявила на пленарном заседании Совета Федерации уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Действительно, процесс трудный, но Министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались. У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов», – отметила Москалькова (цитата по «РИА Новости»).
Уполномоченный по правам человека напомнила, что недавно опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине в обмен на своих военнопленных. По ее словам, публикация списка вызвала отрицательную реакцию, но хорошо, что родные этих людей узнали, что они живы и могут вернуться домой. Москалькова уточнила, что Россия ждет от Украины предоставления фамилий российских военных, готовых к обмену.
14 июня Москалькова опубликовала список украинских военнопленных для обмена, в него вошли 430 человек. Она обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в российско-украинском обменном процессе и выразила надежду на продолжение гуманитарного диалога между странами для скорого возвращения военнослужащих в Россию.
31 мая Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 75 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ. Российская сторона, в свою очередь, также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили Объединенные Арабские Эмираты.