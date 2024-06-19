Москалькова: между Россией и Украиной состоялось более 40 обменов пленными

Уполномоченный по правам человека напомнила, что недавно опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать Украине в обмен на своих военнопленных. По ее словам, публикация списка вызвала отрицательную реакцию, но хорошо, что родные этих людей узнали, что они живы и могут вернуться домой. Москалькова уточнила, что Россия ждет от Украины предоставления фамилий российских военных, готовых к обмену.