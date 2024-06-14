Москалькова опубликовала список из более 400 украинских пленных для обмена

10 июня Москалькова во время доклада президенту России Владимиру Путину сообщила, что РФ и Украина договорились «зеркально и одновременно» посещать украинских и российских военнопленных. Стороны также будут взаимно передавать пленным вещи и посылки из дома. Диалог между странами продолжается и по спискам без вести пропавших – по данным УПЧ, удалось установить судьбу более 100 человек.