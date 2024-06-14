Москалькова опубликовала список из более 400 украинских пленных для обмена
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных для обмена, в него вошли 430 человек. Это следует из ее сообщения в Telegram-канале.
«Публикую список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных», – написала она, показав соответствующий список.
Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в российско-украинском обменном процессе. Она выразила надежду на продолжение гуманитарного диалога между странами для скорого возвращения военнослужащих в Россию.
10 июня Москалькова во время доклада президенту России Владимиру Путину сообщила, что РФ и Украина договорились «зеркально и одновременно» посещать украинских и российских военнопленных. Стороны также будут взаимно передавать пленным вещи и посылки из дома. Диалог между странами продолжается и по спискам без вести пропавших – по данным УПЧ, удалось установить судьбу более 100 человек.