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Москалькова опубликовала список из более 400 украинских пленных для обмена

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список украинских военнопленных для обмена, в него вошли 430 человек. Это следует из ее сообщения в Telegram-канале.

«Публикую список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных», – написала она, показав соответствующий список.

Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в российско-украинском обменном процессе. Она выразила надежду на продолжение гуманитарного диалога между странами для скорого возвращения военнослужащих в Россию.

10 июня Москалькова во время доклада президенту России Владимиру Путину сообщила, что РФ и Украина договорились «зеркально и одновременно» посещать украинских и российских военнопленных. Стороны также будут взаимно передавать пленным вещи и посылки из дома. Диалог между странами продолжается и по спискам без вести пропавших – по данным УПЧ, удалось установить судьбу более 100 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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