Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека

«Мы создали круглосуточную горячую линию, у нас по очереди все сотрудники и на ночных телефонах реагируют на сигналы. У нас специально создано подразделение, которое занимается только этим вопросом. Но самое главное – умение сопереживать, выйти на прямой контакт и объяснить людям, что делается для того, чтобы ту или иную ситуацию разрешить», – сказала она.