Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека

Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека52% граждан России считают, что их права защищены
Президент России Владимир Путин провел встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, сообщает пресс-служба Кремля.
Москалькова представила главе государства ежегодный доклад уполномоченного по правам человека. Она обратила внимание, что в этом году, по данным Фонда общественного мнения, 52% граждан России считают, что их права защищаются. Для сравнения – 10 лет назад только 32% придерживались такого мнения. Количество граждан, которые критически оценивают соблюдение прав человека в России, сократилось с 63% до 36%.
Москалькова сообщила, что за последние два года удалось адресно помочь более 17 000 гражданам России, а вместе с коллективными обращениями – 87 000. В последнем случае представители УПЧ стараются выезжать на места, чтобы помочь населению.
«Но справедливости ради, на этой схеме показано, как увеличилось количество поступающих к нам обращений – до 93 000 с лишним. Эта динамика увеличения количества обращений продолжается, потому что растет доверие людей к институту Уполномоченного по правам человека», – заявила она.
УПЧ особое внимание уделяет работе с эвакуированными людьми, которые остаются в пунктах временного размещения в России. По словам Москальковой, в центре внимания также находятся обращения участников специальной военной операции и членов их семей.
«Мы создали круглосуточную горячую линию, у нас по очереди все сотрудники и на ночных телефонах реагируют на сигналы. У нас специально создано подразделение, которое занимается только этим вопросом. Но самое главное – умение сопереживать, выйти на прямой контакт и объяснить людям, что делается для того, чтобы ту или иную ситуацию разрешить», – сказала она.
Москалькова сообщила, что на данный момент поступает много обращений, которые связаны с пропавшими без вести, пленными. Кроме того, поступают обращения, связанные с выплатами и оказанием медицинской помощи. Согласно данным УПЧ, по этим вопросам удалось помочь нескольким тысячам людей, взаимодействуя при этом с Минобороны, ФСБ и другими государственными органами.
По данным УПЧ, больше всего обращений связано с условиями содержания в местах заключения. Москалькова отметила, что она посещает колонии в Ростовской и Костромской областях, а также в Донецкой народной республике. Они отремонтированы, но некоторые колонии требуют больших материальных и творческих вложений. Путин, в свою очередь, заявил, что материальные доходы должны быть в центре внимания.
«О материальных тоже на надо забывать. Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», – сказал он.
Диалог продолжается и с уполномоченным по правам человека Украины. Россия обменивается с ним списками без вести пропавших, удалось установить судьбу более 100 человек и помочь им. Россия и Украина договорились «зеркально и одновременно» посещать украинских и российских военнопленных. Кроме того, стороны также договорились о взаимной передаче пленным вещей и посылок из дома. Москалькова подчеркнула важность данного диалога и его сохранение в будущем.
Россия продолжает взаимодействие с Международным комитетом Красного креста и настаивает на соблюдении Женевских конвенций и оказании медицинской помощи российским военнопленным. Москалькова подчеркнула, что УПЧ продолжит гуманитарную работу – практика востребована, его представители будут работать «всей душой».