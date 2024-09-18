В Кремле назвали заявление Столтенберга об ударах по РФ недальновидным
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами по России не станет «красной чертой», недальновидное и непрофессиональное. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента – это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Скорее я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга», – сказал он. Песков отметил, что действующий генсек НАТО вскоре покинет свой пост и не будет нести ответственность за сказанное, но позиция все равно «чрезвычайно провокационная и опасная».
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.
17 сентября Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ на удары вглубь РФ не приведет к эскалации конфликта на Украине и не пересечет «красные линии», о которых заявлял Кремль. По его словам, Путин и ранее говорил о «красных линиях», которые пересекали НАТО и союзники, что не привело к значительным изменениям. По мнению Столтенберга, Путин понимает, что «ядерная война не может быть выиграна».