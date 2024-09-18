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В Кремле назвали заявление Столтенберга об ударах по РФ недальновидным

Ведомости

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами по России не станет «красной чертой», недальновидное и непрофессиональное. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента – это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Скорее я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга», – сказал он. Песков отметил, что действующий генсек НАТО вскоре покинет свой пост и не будет нести ответственность за сказанное, но позиция все равно «чрезвычайно провокационная и опасная».

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

17 сентября Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ на удары вглубь РФ не приведет к эскалации конфликта на Украине и не пересечет «красные линии», о которых заявлял Кремль. По его словам, Путин и ранее говорил о «красных линиях», которые пересекали НАТО и союзники, что не привело к значительным изменениям. По мнению Столтенберга, Путин понимает, что «ядерная война не может быть выиграна».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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