В Кремле назвали заявление Столтенберга об ударах по РФ недальновидным

17 сентября Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ на удары вглубь РФ не приведет к эскалации конфликта на Украине и не пересечет «красные линии», о которых заявлял Кремль. По его словам, Путин и ранее говорил о «красных линиях», которые пересекали НАТО и союзники, что не привело к значительным изменениям. По мнению Столтенберга, Путин понимает, что «ядерная война не может быть выиграна».