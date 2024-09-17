Столтенберг: разрешение ВСУ наносить удары по РФ не пересечет «красную линию»

Politico в сентябре сообщало, что Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности после ухода с поста генсека НАТО. Его место 1 октября должен занять экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой – он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.