Столтенберг: разрешение ВСУ наносить удары по РФ не пересечет «красную линию»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ на удары вглубь РФ не приведет к эскалации конфликта на Украине и не пересечет «красные линии», о которых заявлял Кремль. Об этом он рассказал в интервью журналу The Times.
Генсек отметил, что президент РФ Владимир Путин и ранее утверждал о «красных линиях», которые пересекали НАТО и союзники, однако, по его словам, к значительным изменениям это не приводило. По мнению Столтенберга, Путин понимает, что «ядерная война не может быть выиграна».
В интервью генсек также рассказал, что Россия формирует альянс, якобы консолидируя торговые и военные усилия КНДР, КНР, Ирана и РФ.
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.
Politico в сентябре сообщало, что Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности после ухода с поста генсека НАТО. Его место 1 октября должен занять экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой – он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.