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Столтенберг: разрешение ВСУ наносить удары по РФ не пересечет «красную линию»

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ВСУ на удары вглубь РФ не приведет к эскалации конфликта на Украине и не пересечет «красные линии», о которых заявлял Кремль. Об этом он рассказал в интервью журналу The Times.

Генсек отметил, что президент РФ Владимир Путин и ранее утверждал о «красных линиях», которые пересекали НАТО и союзники, однако, по его словам, к значительным изменениям это не приводило. По мнению Столтенберга, Путин понимает, что «ядерная война не может быть выиграна».

В интервью генсек также рассказал, что Россия формирует альянс, якобы консолидируя торговые и военные усилия КНДР, КНР, Ирана и РФ.

12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

Politico в сентябре сообщало, что Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности после ухода с поста генсека НАТО. Его место 1 октября должен занять экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой – он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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