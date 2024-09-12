Politico: Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Утверждается, что Столтенберг займет эту должность после того, как 1 октября его полномочия генсека Североатлантического альянса подойдут к концу. При этом действующий руководитель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген уйдет с поста председателя.
Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 г. В июле его полномочия продлили до 1 октября этого года. Новым генсеком альянса станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – все 32 члена НАТО поддержали его кандидатуру. Он вступит в должность в октябре.
Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой – он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны НАТО, а с 1990-х гг. начали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. На ней главы государств, политики и эксперты собираются для обсуждения актуальных международных вопросов.