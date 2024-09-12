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Politico: Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Утверждается, что Столтенберг займет эту должность после того, как 1 октября его полномочия генсека Североатлантического альянса подойдут к концу. При этом действующий руководитель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген уйдет с поста председателя.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 г. В июле его полномочия продлили до 1 октября этого года. Новым генсеком альянса станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – все 32 члена НАТО поддержали его кандидатуру. Он вступит в должность в октябре.

Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой – он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны НАТО, а с 1990-х гг. начали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. На ней главы государств, политики и эксперты собираются для обсуждения актуальных международных вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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