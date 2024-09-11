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Рютте вступит в должность генсека НАТО 1 октября

Ведомости

1 октября 2024 г. срок полномочий в должности генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга закончится. Его сменит Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служб альянса.

Вступление в должность пройдет в официальной торжественной обстановке. Так, в 11:00 мск пройдет церемония возложения венков бывшим и новым генсеками. В 11:10 – совместный визит в штаб-квартиру. С 12:00 до 12:35 мск – передача документов с замечаниями со стороны уходящего генсека. В 13:30 мск – пресс-конференция нового генсека.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО, в прямом эфире на EBU News Exchange, EBU WorldFeed и YouTube.

О том что Рютте станет новым генсеком, стало известно 18 июня. Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех 32 членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой и он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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