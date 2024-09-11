Рютте вступит в должность генсека НАТО 1 октября

О том что Рютте станет новым генсеком, стало известно 18 июня. Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех 32 членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой и он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.