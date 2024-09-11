Рютте вступит в должность генсека НАТО 1 октября
1 октября 2024 г. срок полномочий в должности генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга закончится. Его сменит Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служб альянса.
Вступление в должность пройдет в официальной торжественной обстановке. Так, в 11:00 мск пройдет церемония возложения венков бывшим и новым генсеками. В 11:10 – совместный визит в штаб-квартиру. С 12:00 до 12:35 мск – передача документов с замечаниями со стороны уходящего генсека. В 13:30 мск – пресс-конференция нового генсека.
Церемония будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО, в прямом эфире на EBU News Exchange, EBU WorldFeed и YouTube.
О том что Рютте станет новым генсеком, стало известно 18 июня. Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех 32 членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой и он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.