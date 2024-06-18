СМИ: Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга, сообщило голландское новостное издание NOS со ссылкой инсайдеров.
NOS уточняет, что после того как Венгрия поддержала кандидатуру Рютте, единственному кандидату, выступающему против него, президенту Румынии Йоханнису, остается только снять свою кандидатуру. Инсайдеры подтверждают NOS, что Йоханнис сделает это в ближайшее время.
Столтенберг заявил, что выбор нового главы альянса практически завершен, назвав Рютте «сильным кандидатом».
Формальной процедуры отбора на должность главы НАТО не существует, но для назначения требуется согласие всех 32 членов военного альянса. Это означает, что кандидат может столкнуться со всевозможными пожеланиями от стран-членов в обмен на их поддержку. Рютте быстро удалось заручиться широкой поддержкой, и он с самого начала был предпочтительным кандидатом Соединенных Штатов.
Но несколько стран выступили против. В частности Рютте пришлось организовать частный визит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Еще одним противником стала Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан объявил, что у него есть два требования, прежде чем согласиться на кандидатуру Рютте. Во-первых, он хотел получить гарантии того, что Венгрии не придется помогать Украине. Столтенберг дал такую гарантию на прошлой неделе.