Орбан заявил о договоренности с НАТО не обязывать Венгрию поддерживать Украину
Венгрия не будет направлять свои силы на участия в операциях НАТО на Украине, а венгерские средства не будут использоваться для их поддержки, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в соцсети Х.
Будапешт достиг «важного соглашения» с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, написал Орбан.
«Мы договорились, что венгерский персонал не будет принимать участие в деятельности НАТО на Украине и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки», – заявил премьер.
Орбан также сообщил, что эта договоренность будет исполняться в случае назначения на пост генсека НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Тот подтвердил на встрече в Брюсселе, что «полностью поддерживает эту сделку и будет продолжать это делать» в случае получения должности, сообщил Орбан. Премьер Венгрии добавил, что в свете этого обещания страна готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека.
5 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции заявил, что правительство страны не станет поддерживать Рютте. В июле 2023 г. полномочия действующего генсека НАТО были продлены до 1 октября 2024 г.
12 июня Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. При этом Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине. В обмен Будапешт пообещал не блокировать инициативы по поддержке Киева внутри организации.