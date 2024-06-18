Орбан заявил о договоренности с НАТО не обязывать Венгрию поддерживать Украину

Орбан также сообщил, что эта договоренность будет исполняться в случае назначения на пост генсека НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Тот подтвердил на встрече в Брюсселе, что «полностью поддерживает эту сделку и будет продолжать это делать» в случае получения должности, сообщил Орбан. Премьер Венгрии добавил, что в свете этого обещания страна готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека.