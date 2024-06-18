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Орбан заявил о договоренности с НАТО не обязывать Венгрию поддерживать Украину

Ведомости

Венгрия не будет направлять свои силы на участия в операциях НАТО на Украине, а венгерские средства не будут использоваться для их поддержки, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в соцсети Х.

Будапешт достиг «важного соглашения» с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, написал Орбан. 

«Мы договорились, что венгерский персонал не будет принимать участие в деятельности НАТО на Украине и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки», – заявил премьер. 

Орбан также сообщил, что эта договоренность будет исполняться в случае назначения на пост генсека НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Тот подтвердил на встрече в Брюсселе, что «полностью поддерживает эту сделку и будет продолжать это делать» в случае получения должности, сообщил Орбан. Премьер Венгрии добавил, что в свете этого обещания страна готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека.

5 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции заявил, что правительство страны не станет поддерживать Рютте. В июле 2023 г. полномочия действующего генсека НАТО были продлены до 1 октября 2024 г.

12 июня Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. При этом Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в усилиях НАТО по долгосрочной помощи Украине. В обмен Будапешт пообещал не блокировать инициативы по поддержке Киева внутри организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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