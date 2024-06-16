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Сийярто: Венгрия может выступить посредником на переговорах по Украине

Ведомости

Будапешт готов выступить посредником в переговорах по Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в рамках саммита в Швейцарии.

«Венгрия сохранила открытыми каналы связи с Россией, она готова выступить посредником в переговорах с Россией в целях защиты мира и дальнейших человеческих жизней», – сказал он (цитата по Origo).

Сийярто добавил, что Будапешт может доставить любое мирное предложение «в Москву или Санкт-Петербург для спасения детей и семей».

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии проходит с 15 по 16 июня. В саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций, однако Россию на мероприятие не пригласили.

В преддверии конференции президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

Предложения российского президента уже отвергли в Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, условия Путина являются «ультиматумом». На Западе также не согласились с условиями российского лидера. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условия президента России якобы не являются мирным предложением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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