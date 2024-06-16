Сийярто: Венгрия может выступить посредником на переговорах по Украине
Будапешт готов выступить посредником в переговорах по Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в рамках саммита в Швейцарии.
«Венгрия сохранила открытыми каналы связи с Россией, она готова выступить посредником в переговорах с Россией в целях защиты мира и дальнейших человеческих жизней», – сказал он (цитата по Origo).
Сийярто добавил, что Будапешт может доставить любое мирное предложение «в Москву или Санкт-Петербург для спасения детей и семей».
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии проходит с 15 по 16 июня. В саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций, однако Россию на мероприятие не пригласили.
В преддверии конференции президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
Предложения российского президента уже отвергли в Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, условия Путина являются «ультиматумом». На Западе также не согласились с условиями российского лидера. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условия президента России якобы не являются мирным предложением.