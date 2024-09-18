Оверчук: Россия поддержала заявку Пакистана в БРИКС
Россия поддерживает заявку Пакистана в БРИКС, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
«Особые братские отношения, которые сложились между странами БРИКС, нациями БРИКС за все годы существования БРИКС как платформы, привлекают в БРИКС многие страны со всего мира. И мы рады, что Пакистан подал заявку», – сказал Оверчук в ходе визита в Исламабад (цитата по «РИА Новости»).
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2023 г. Посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали говорил, что республика рассчитывает на присоединение к объединению в 2024 г.
Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. 25 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что более 30 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС. Он отмечал, что среди них – Таиланд и Малайзия. В начале июня о намерении присоединиться к БРИКС также заявили в Турции.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС заявили уже 34 государства. Глава государства рассказал об этом на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, которая проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.