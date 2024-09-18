Оверчук: Россия поддержала заявку Пакистана в БРИКС

«Особые братские отношения, которые сложились между странами БРИКС, нациями БРИКС за все годы существования БРИКС как платформы, привлекают в БРИКС многие страны со всего мира. И мы рады, что Пакистан подал заявку», – сказал Оверчук в ходе визита в Исламабад (цитата по «РИА Новости»).