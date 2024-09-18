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Оверчук: Россия поддержала заявку Пакистана в БРИКС

Ведомости

Россия поддерживает заявку Пакистана в БРИКС, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

«Особые братские отношения, которые сложились между странами БРИКС, нациями БРИКС за все годы существования БРИКС как платформы, привлекают в БРИКС многие страны со всего мира. И мы рады, что Пакистан подал заявку», – сказал Оверчук в ходе визита в Исламабад (цитата по «РИА Новости»).

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2023 г. Посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали говорил, что республика рассчитывает на присоединение к объединению в 2024 г.

Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. 25 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что более 30 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС. Он отмечал, что среди них – Таиланд и Малайзия. В начале июня о намерении присоединиться к БРИКС также заявили в Турции.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС заявили уже 34 государства. Глава государства рассказал об этом на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, которая проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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