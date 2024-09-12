Желание подключиться к работе БРИКС выразили 34 государства

Желание подключиться к работе БРИКС выразили 34 государстваОб этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями стран БРИКС по вопросам безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС заявили уже 34 государства. Глава государства рассказал об этом на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, которая проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Президент поприветствовал участников встречи в Санкт-Петербурге, напомнив, что именно в этом городе было положено начало созданию БРИКС. Тогда встретились главы Индии, Китая и России, которые договорились проводить регулярные встречи на высшем уровне и отдельно – по некоторым направлениям деятельности. «Так родилось объединение РИК – Россия, Индия, Китай, а потом все это получило соответствующее развитие, и сегодня у меня есть привилегия и удовольствие поприветствовать всех участников встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности», – сказал президент.
Встреча представителей безопасности началась 11 сентября, Россию на ней представляет секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Это уже 14-я встреча, которая проходит в таком формате. «На этот раз в ней приняли участие делегации новых государств, присоединившихся к нашему объединению с 1 января в качестве полноправных членов», – сказал Путин, добавив, что по ВКС подключались коллеги из тех стран, которые хотят теснее сотрудничать с БРИКС. Встреча высоких представителей является одним из этапов подготовки саммита БРИКС и «БРИКС-плюс/аутрич», который пройдет 22–24 октября в Казани. Путин попросил передать руководителям стран, что их ждут на саммите в Казани, чтобы обсудить перспективы наращивания дальнейшего партнерства и утвердить пакеты договоренностей.
Перед Россией, председательствующей в этом году в БРИКС, стояла задача содействовать быстрой интеграции новых стран-участниц во все механизмы объединения. Учитывая, что 34 страны проявили интерес к деятельности объединения, обсуждается создание государств – партнеров организации, это решением может быть принято как раз на форуме в Казани. Россия уже провела в ходе своего председательства в БРИКС 150 из 200 запланированных мероприятий, сказал Путин. В том числе прошли парламентские форумы БРИКС, заседания министров образования, спорта, руководителей прокурорских ведомств, председателей верховных судов и органов аудита. Также было проведено совещание министров иностранных дел стран БРИКС в июне в Нижнем Новгороде. Главы МИД также планируют провести встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. А в ходе Российской энергетической недели в конце сентября пройдет встреча министров энергетики стран БРИКС.
Представители, курирующие вопросы безопасности, после этого уже выступали в закрытом режиме. Первым Путин дал слово Сергею Шойгу. Накануне Шойгу говорил, что он «убежден, что страны БРИКС способны сообща вносить серьезный вклад в обеспечение глобальной безопасности и противодействие таким угрозам, как терроризм, распространение экстремистской деятельности, транснациональная преступность, использование информационных и коммуникационных технологий в криминальных целях». Среди основных тем встречи «безопасников» «поддержка многополярности, права выбора собственного пути развития, реформы глобальной системы политического и финансового-экономического управления». Индийские СМИ писали, что на встречу прибыл советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Комар Доваль, который должен представить мирную инициативу по Украине. Шойгу также подтверждал, что на встрече будут обсуждаться инициативы, которые выдвигают страны объединения, по урегулированию конфликта на Украине.
БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, ИРА, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. С 1 января 2024 г. в объединении председательствует Россия. Путин в ноябре 2023 г. утвердил Концепцию российского председательства с приоритетами работы на год. Девиз российского года в БРИКС: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».