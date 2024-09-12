Желание подключиться к работе БРИКС выразили 34 государства

Перед Россией, председательствующей в этом году в БРИКС, стояла задача содействовать быстрой интеграции новых стран-участниц во все механизмы объединения. Учитывая, что 34 страны проявили интерес к деятельности объединения, обсуждается создание государств – партнеров организации, это решением может быть принято как раз на форуме в Казани. Россия уже провела в ходе своего председательства в БРИКС 150 из 200 запланированных мероприятий, сказал Путин. В том числе прошли парламентские форумы БРИКС, заседания министров образования, спорта, руководителей прокурорских ведомств, председателей верховных судов и органов аудита. Также было проведено совещание министров иностранных дел стран БРИКС в июне в Нижнем Новгороде. Главы МИД также планируют провести встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. А в ходе Российской энергетической недели в конце сентября пройдет встреча министров энергетики стран БРИКС.