В Госдуме предложили создать для спортсменов из БРИКС альтернативу Паралимпиады

Поскольку для россиян с ограничениями по здоровью соревнований такого уровня пока нет в РФ, Вольфсон просит Чернышенко рассмотреть возможность учреждения специальных состязаний параспортсменов стран БРИКС. В качестве площадки проведения депутат предложил Казань. Он напомнил, что в столице Татарстана проходили такие масштабные мероприятия, как матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г., чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 г. и Универсиада в 2013 г. В январе прошлого года Казань также принимала соревнования Единых игр специальной Олимпиады, а это самые масштабные инклюзивные соревнования в России, добавил парламентарий.