В Госдуме предложили создать для спортсменов из БРИКС альтернативу Паралимпиады

В Госдуме предложили создать для спортсменов из БРИКС альтернативу ПаралимпиадыПровести первые игры можно в Казани, полагает представитель Татарстана
Российские спортсмены с ограничениями по здоровью уже несколько лет подвергаются политической дискриминации, что подтвердила Паралимпиада-2024 в Париже, где им было запрещено выступать с гимном и флагом РФ, поэтому необходимо создать альтернативу таким соревнованиям, полагает депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон («Единая Россия»). Например, в Казани уже в следующем году можно провести Параигры с участием спортсменов из стран БРИКС. Такое предложение парламентарий направил в официальном письме к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, с документом ознакомились «Ведомости».
«Международный паралимпийский комитет уже давно стал политическим инструментом, наказывающим неугодные национальные паралимпийские ассоциации по указке коллективного Запада. В результате российские спортсмены вынуждены преодолевать не только свой недуг, но и сопротивление политически ангажированных организаторов соревнований», – говорится в письме Вольфсона. В качестве примеров такой дискриминации он назвал зимнюю Паралимпиаду-2022 в Пекине, в которой россиянам запретили участвовать, а также летние Игры в Париже этого года, где спортсменам не разрешили выступать с гимном и флагом РФ.
В связи с этим депутат напомнил о «позитивном опыте Игр БРИКС, который показал, что у идеи альтернативы Олимпийских игр есть реальный потенциал». Они открылись в Казани 12 июня, в Играх приняли участие представители 97 стран, среди которых были не только входящие в союз государства.
Поскольку для россиян с ограничениями по здоровью соревнований такого уровня пока нет в РФ, Вольфсон просит Чернышенко рассмотреть возможность учреждения специальных состязаний параспортсменов стран БРИКС. В качестве площадки проведения депутат предложил Казань. Он напомнил, что в столице Татарстана проходили такие масштабные мероприятия, как матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г., чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 г. и Универсиада в 2013 г. В январе прошлого года Казань также принимала соревнования Единых игр специальной Олимпиады, а это самые масштабные инклюзивные соревнования в России, добавил парламентарий.
Вольфсон пояснил «Ведомостям», что проведение Паралимпиады не потребует масштабных финансовых вливаний, поскольку в городе уже есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований такого уровня. «Город потенциально мог бы принимать летнюю Олимпиаду этого года вместо Парижа. Ведь спортивные объекты в свое время строились, чтобы соответствовать международным стандартам. <…> Разумеется, надо уточнять набор дисциплин, но, думаю, все будет соответствовать», – сказал депутат.
После начала специальной военной операции на Украине Россию отстранили почти от всех международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям и организаторам состязаний не приглашать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям. Но в марте 2023 г. МОК разрешил допускать россиян, которые не поддерживали спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов.
В результате в Паралимпиаде-2024 в Париже участвовали 88 российских спортсменов в пяти дисциплинах: легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне. Они завоевали 64 награды, среди которых 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Это немногим меньше, чем на Паралимпиаде в Токио 2020, где на счету российских спортсменов была 71 награда (20-28-23).
В июне прошлого года стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил проводить в России Игры дружбы с участием сильнейших спортсменов мира. Планировалось, что в сентябре 2024 г. в Москве состоятся летние Игры дружбы, Зимние игры организуют не ранее 2026 г. в Сочи, сообщал секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов. Но в конце августа генеральный директор оргкомитета Игр Дмитрий Путилин рассказал, что Всемирные игры дружбы могут перенести на 2025 или 2026 г.
МОК еще в ноябре прошлого года рекомендовал национальным олимпийским комитетам не участвовать в этих соревнованиях.