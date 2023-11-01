Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в вузы без экзаменов

За счет подобных мер повышается статус Игр стран БРИКС, Игр дружбы и др., считает политолог Алексей Макаркин: «В 1980 г. США бойкотировали Олимпиаду в СССР, а в 1984 г. СССР бойкотировал Олимпиаду в США. И Советский Союз тогда проводил соревнования «Дружба-84». Но сейчас ситуация сложнее – тогда не было санкций в отношении российских спортсменов, сейчас они есть, и неизвестно, когда они будут сняты». Сейчас российские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде при определенных условиях под нейтральным флагом, но вряд ли для государства это оптимально, говорит эксперт: «Поэтому их стимулируют для участия в альтернативных соревнованиях».