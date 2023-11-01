Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в вузы без экзаменов

Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в вузы без экзаменовТакой законопроект внесут после отстранения спортсменов от выступлений на Олимпиаде под флагом России
Победители официальных международных соревнований, а не только Олимпийских игр смогут поступать в спортивные вузы без вступительных экзаменов. Такой законопроект внесет 1 ноября группа депутатов «Единой России» Римма Баталова, Евгений Ревенко, Александр Мажуга, председатель комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и председатель комитета по науке Сергей Кабышев («Справедливая Россия – За правду»). «Ведомости» ознакомились с текстом документа.
В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти Спортивные игры государств – участников БРИКС, Игры дружбы и даже Игры будущего, посвященные киберспорту. Перечень будет устанавливать правительство. Игры БРИКС и Игры будущего пройдут в 2024 г. в Казани, Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге.
Сейчас в ст. 71 (особые права при приеме на бакалавриат и специалитет) закона об образовании говорится, что право на прием без вступительных экзаменов по специальностям в области физкультуры и спорта имеют чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, спортсмены, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, «включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр».
Депутаты добавляют, что теперь такие льготы на поступление в вузы будут иметь победители официальных международных спортивных соревнований. Перечень таких соревнований будет утверждать правительство.
Инициатива направлена на повышение доступности для ведущих спортсменов получения высшего образования в области физкультуры и спорта в условиях «санкционной политики Запада и политически мотивированном отстранении от участия в официальных международных спортивных соревнованиях наших спортсменов», говорится в пояснительной записке.
Сейчас большинство спортсменов не имеют возможности выступать на официальных международных спортивных соревнованиях, отмечается там.
В условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства, а возможность поступления в вузы без экзаменов является мотивом этого не делать, считают депутаты. Профессиональные спортсмены в будущем могут быть тренерами или работать на административных должностях в спорте, но «возможный уровень базовой образовательной подготовки не дает полной уверенности в поступлении по специальностям» в области спорта, говорится в записке. Принятие закона позволит ведущим спортсменам получить поддержку государства и гарантию социальной адаптации после завершения спортивной карьеры, отмечают парламентарии.
Сейчас в законе об образовании есть льгота, которая позволяет победителям Олимпийских и Паралимпийских игр поступать в вузы по направлениям, связанным со спортом, без экзаменов, сказал Мажуга «Ведомостям»: «Этот законопроект позволяет бороться с необоснованным отстранением российских спортсменов от международных турниров».
Спортсмены должны сохранить за собой право поступать на льготных условиях в спортивные вузы, несмотря на то что оказались под санкциями, говорит Ревенко: «Количество таких спортсменов будет сопоставимо с тем, когда по льготе поступали победители и призеры Олимпиад. Есть виды спорта, где ребята в молодом возрасте достигают высоких результатов, вроде гимнастики или фигурного катания».
По его словам, правительство сейчас вырабатывает ряд мер для поддержки российских спортсменов – увеличивает число соревнований внутри страны, Минобрнауки внесло изменения в одно из своих положений о том, что вузы могут добавлять дополнительные баллы ЕГЭ не только за Золотой значок ГТО, но и за победы в чемпионатах России.
«Мы хотим, чтобы наш спорт развивался, несмотря ни на какие трудности. В Олимпийской хартии записано, что никто не должен быть дискриминирован по политическим взглядам. Но российских спортсменов дискриминируют. Я считаю, что эти санкции направлены на то, чтобы ограничить нас получать радость от побед спортсменов», – говорит депутат.
За счет подобных мер повышается статус Игр стран БРИКС, Игр дружбы и др., считает политолог Алексей Макаркин: «В 1980 г. США бойкотировали Олимпиаду в СССР, а в 1984 г. СССР бойкотировал Олимпиаду в США. И Советский Союз тогда проводил соревнования «Дружба-84». Но сейчас ситуация сложнее – тогда не было санкций в отношении российских спортсменов, сейчас они есть, и неизвестно, когда они будут сняты». Сейчас российские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде при определенных условиях под нейтральным флагом, но вряд ли для государства это оптимально, говорит эксперт: «Поэтому их стимулируют для участия в альтернативных соревнованиях».
После начала спецоперации на Украине Россию отстранили почти от всех международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля 2022 г. опубликовал заявление, в котором рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц и не разрешать им участвовать в международных соревнованиях. В марте 2023 г. МОК рекомендовал допускать спортсменов, которые не поддерживали спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Российские власти неоднократно критиковали такие заявления. Владимир Путин отмечал, что после подобных решений приглашение на Олимпиаду теперь не безусловное право лучших спортсменов, «а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами».