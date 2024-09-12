Ответственные за безопасность БРИКС собрались в Петербурге

Ответственные за безопасность БРИКС собрались в ПетербургеПредставитель Индии может поднять тему украинского конфликта
В Санкт-Петербурге 11 сентября началась основная часть мероприятий саммита представителей государств БРИКС и их партнеров, курирующих вопросы безопасности. Всего в Россию прибыли представители из 21 страны, включая Сербию, Турцию и Вьетнам. Модератором встречи стал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. При этом до того пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал, что Владимир Путин проведет встречу с кураторами вопросов нацбезопасности (на момент написания материала она не состоялась).
Шойгу в своей вступительной речи на саммите говорил о том, как Запад «навязывает мировому сообществу так называемый порядок, основанный на правилах», которые, по его мнению, противоречат сути международного права. Он также призвал страны БРИКС вместе бороться с криминалом в информационных технологиях. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян предложил институализировать сотрудничество стран БРИКС в области безопасности, создав для этого специальную структуру.
Среди тех, кто вызвал наибольший резонанс при анонсе поездки в Петербург, 79-летний советник премьер-министра Индии по нацбезопасности и опытный переговорщик Аджит Довал. Канал India Today и вовсе назвал его первоочередной задачей в России обсудить с Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине. Впрочем, договоренность о визите Довала в Россию, по данным индийской прессы, была достигнута в телефонном разговоре Нарендры Моди с Путиным еще в августе, после того как глава индийского правительства посетил Киев.
Индия не выдвигала какой-либо собственной мирной инициативы. Но Киев потенциально готов видеть ее в посредниках, 11 сентября посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Индия может убедить Россию присоединиться к мирным переговорам, передает Bloomberg. По его словам, Киев предложил Нью-Дели провести «мирный саммит» до ноября 2024 г., но понимания, согласится ли Индия, пока нет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил о возможности проведения именно в Индии второй конференции, но при этом он хотел, чтобы она задним числом поддержала коммюнике первой.
Накануне саммита Шойгу в интервью «России 24» среди основных тем конференции назвал обсуждение ситуации на Украине и конфликт на Ближнем Востоке, а также терроризм и борьбу с наркотиками.
Индия в теории не против участия в мирных инициативах по Украине и усадить обе стороны конфликта за стол переговоров, если реально существует такая возможность, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Но при этом Индия не будет вкладываться в гарантии для сторон, например посылая своих миротворцев. По мнению Куприянова, постоянно меняющиеся посылы со стороны Зеленского не позволяют говорить о скорой возможности переговоров и ключевой вопрос вовсе не в посредниках, а в том, на что стороны реально готовы пойти. Пока уступок со стороны Киева не просматривается.
Никаких общих мирных планов в рамках БРИКС нет, эта тема просто не повестка данной группы стран, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Заявления же, которые делаются Китаем или Бразилией, отражают намерения конкретно этих стран. По мнению эксперта, маловероятно, что страны БРИКС в целом как-то заинтересованы втягиваться в украинскую проблематику.
Что касается «порядка, основанного на правилах», то против него в БРИКС активно выступает Россия, в устной форме с этой позицией отчасти солидарен Китай, антизападный курс проводит Иран, напоминает аналитик. Остальные страны клуба не заинтересованы в том, чтобы БРИКС приобретал антизападный оттенок. И даже Иран и Китай исходят из необходимости договоренностей с Западом, но не любой ценой, заключает Лукьянов.