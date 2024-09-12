Ответственные за безопасность БРИКС собрались в Петербурге

Индия в теории не против участия в мирных инициативах по Украине и усадить обе стороны конфликта за стол переговоров, если реально существует такая возможность, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Но при этом Индия не будет вкладываться в гарантии для сторон, например посылая своих миротворцев. По мнению Куприянова, постоянно меняющиеся посылы со стороны Зеленского не позволяют говорить о скорой возможности переговоров и ключевой вопрос вовсе не в посредниках, а в том, на что стороны реально готовы пойти. Пока уступок со стороны Киева не просматривается.