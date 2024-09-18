Al Hadath: взрывы в Ливане затронули устройства с литийионными аккумуляторами
Новая волна взрывов в Ливане затронула в том числе устройства беспроводной связи, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
По информации телеканала, взрывы произошли в некоторых домах, в автомобилях и на мотоциклах. Источник в движении «Хезболла» рассказал, что новая волна затронула портативные радиостанции, которые по своему устройству отличаются от пейджеров. Источник добавил, что группировка приобрела радиостанции пять месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые вызвали волну взрывов 17 сентября.
Телеканал также отмечает со ссылкой на видеозаписи в интернете, что один из взрывов произошел на похоронах сына члена парламента, состоящего в «Хезболле». Как сообщала Al Jazeera, в результате новой волны взрывов пострадали 100 человек, как минимум трое погибли.
Новая волна взрывов устройств для связи произошла на следующий день после аналогичных инцидентов по всему Ливану, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Он сообщения о взрывах не комментирует.