Al Hadath: взрывы в Ливане затронули устройства с литийионными аккумуляторами

По информации телеканала, взрывы произошли в некоторых домах, в автомобилях и на мотоциклах. Источник в движении «Хезболла» рассказал, что новая волна затронула портативные радиостанции, которые по своему устройству отличаются от пейджеров. Источник добавил, что группировка приобрела радиостанции пять месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые вызвали волну взрывов 17 сентября.