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Al Hadath: взрывы в Ливане затронули устройства с литийионными аккумуляторами

Ведомости

Новая волна взрывов в Ливане затронула в том числе устройства беспроводной связи, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По информации телеканала, взрывы произошли в некоторых домах, в автомобилях и на мотоциклах. Источник в движении «Хезболла» рассказал, что новая волна затронула портативные радиостанции, которые по своему устройству отличаются от пейджеров. Источник добавил, что группировка приобрела радиостанции пять месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые вызвали волну взрывов 17 сентября.

Телеканал также отмечает со ссылкой на видеозаписи в интернете, что один из взрывов произошел на похоронах сына члена парламента, состоящего в «Хезболле». Как сообщала Al Jazeera, в результате новой волны взрывов пострадали 100 человек, как минимум трое погибли.

Новая волна взрывов устройств для связи произошла на следующий день после аналогичных инцидентов по всему Ливану, в результате которых пострадали более 4000 человек, 12 погибли. Шиитское движение «Хезболла» возложило ответственность за это на Израиль. Он сообщения о взрывах не комментирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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