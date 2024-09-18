Путин продлил продовольственное эмбарго до 2026 года
Президент России Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до 31 декабря 2026 г. – сразу на два года. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Ограничения действуют с 2014 г.
Указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 18 сентября. Он вступает в силу со дня его подписания.
В последний раз эмбарго продлевалось 18 сентября 2023 г. – до 1 января 2025 г.
Указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран Путин подписал 6 августа 2014 г. Под его действие попали западные государства, которые ввели секторальные экономические санкции против Москвы после присоединения Крыма к России. Под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.
Изначально ограничения действовали в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Позже список пополнили Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина.