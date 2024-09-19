Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест президента Аргентины
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил на пресс-конференции, что прокуратура страны назначила двух прокуроров для оформления ордера на арест президента Аргентины Хавьера Милея, генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Причиной стала конфискация самолета Emtrasur, которую сочли кражей, сообщает VTV.
Сааб заявил, что угон самолета Emtrasur является «преступлением на борту должным образом зарегистрированного воздушного судна и против венесуэльских соотечественников». Он также перечислил вменяемые им обвинения, а именно: кражу при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, незаконное лишение свободы, имитация наказуемого деяния, незаконное вмешательство, вывод из строя воздушного судна, соучастие в совершении преступления.
Самолет венесуэльской авиакомпании Emtrasur был арестован в Буэнос-Айресе в июне 2022 г. по запросу США. В январе его передали американским властям.