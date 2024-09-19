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Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест президента Аргентины

Ведомости

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил на пресс-конференции, что прокуратура страны назначила двух прокуроров для оформления ордера на арест президента Аргентины Хавьера Милея, генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Причиной стала конфискация самолета Emtrasur, которую сочли кражей, сообщает VTV.

Сааб заявил, что угон самолета Emtrasur является «преступлением на борту должным образом зарегистрированного воздушного судна и против венесуэльских соотечественников». Он также перечислил вменяемые им обвинения, а именно: кражу при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, незаконное лишение свободы, имитация наказуемого деяния, незаконное вмешательство, вывод из строя воздушного судна, соучастие в совершении преступления.

МИД Аргентины заявил, что не признает ордер на арест Милея.

Самолет венесуэльской авиакомпании Emtrasur был арестован в Буэнос-Айресе в июне 2022 г. по запросу США. В январе его передали американским властям. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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