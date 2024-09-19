Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест президента Аргентины

Сааб заявил, что угон самолета Emtrasur является «преступлением на борту должным образом зарегистрированного воздушного судна и против венесуэльских соотечественников». Он также перечислил вменяемые им обвинения, а именно: кражу при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, незаконное лишение свободы, имитация наказуемого деяния, незаконное вмешательство, вывод из строя воздушного судна, соучастие в совершении преступления.