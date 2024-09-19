Пограничная безопасность Британии попала под угрозу из-за ошибки при Brexit
Пограничная безопасность Британии находится под угрозой из-за ошибки, вызванной торговыми правилами после Brexit, которые задерживают замену флота пограничных сил страны, сообщает The Times.
Планы по замене пяти катеров и шести патрульных судов, используемых для мониторинга британских границ и задержания мигрантов в Ла-Манше, были отложены на не ранее чем 2030 г. Расходы на эти цели, вероятно, возрастут до 300 млн фунтов стерлингов – в шесть раз больше первоначального бюджета. Это стало непреднамеренным следствием торговых правил после Brexit, согласно которым государственные контракты должны быть открыты для международной конкуренции. Эти правила призваны избежать дискриминации и стимулировать свободную торговлю и были согласованы в рамках вступления Великобритании во Всемирную торговую организацию (ВТО) после официального выхода страны из состава Европейского союза в 2020 г.
Лиз Трасс, занимавшая в то время пост министра торговли, не исключила строительство гражданских судов из списка контрактов, которые должны быть открыты для глобальной конкуренции, когда подписывала соглашение о госзакупках с ВТО. Вместо этого она повторила условия вступления ЕС в ВТО, сделав единственное исключение для военных кораблей. Представитель Трасс обвинил в решении не просить об исключении для всего судостроения ее предшественника, Лиама Фокса.
Америка, Австралия, Южная Корея, Япония и Канада являются одними из других крупных членов организации, которая регулирует мировую торговлю. Они специально исключают «корабли и малые суда» из сферы действия своих обязательств по открытию государственных закупок для международной конкуренции. Условия ЕС прямо противоположны: «корабли, лодки и плавучие сооружения, за исключением военных кораблей» входят в число контрактов, которые должны рекламироваться на международном уровне и присуждаться без дискриминации. Это означает, что Великобритания должна выставлять на открытый рынок финансируемые государством контракты на невоенные суда.
Проект по замене флота пограничных сил неоднократно страдал от задержек с момента его запуска в 2020 г. с бюджетом в 50 млн фунтов стерлингов, однако причины задержек до этого момента не раскрывались. Теперь источники в министерстве внутренних дел признали, что «промах» заставил ведомство пересмотреть конструкцию судов. Теперь они хотят заменить существующий флот Пограничных сил, включив в него достаточное количество военных модификаций, чтобы процесс заключения контракта ограничился британскими верфями, что, по словам источников в министерстве, будет очень дорого. Эксперты пограничной службы заявили, что катера нуждаются в срочной замене, поскольку их регулярно выводят из строя для срочного ремонта, и предупредили, что длительные задержки с закупкой нового флота ставят безопасность под угрозу.