Пограничная безопасность Британии попала под угрозу из-за ошибки при Brexit

Проект по замене флота пограничных сил неоднократно страдал от задержек с момента его запуска в 2020 г. с бюджетом в 50 млн фунтов стерлингов, однако причины задержек до этого момента не раскрывались. Теперь источники в министерстве внутренних дел признали, что «промах» заставил ведомство пересмотреть конструкцию судов. Теперь они хотят заменить существующий флот Пограничных сил, включив в него достаточное количество военных модификаций, чтобы процесс заключения контракта ограничился британскими верфями, что, по словам источников в министерстве, будет очень дорого. Эксперты пограничной службы заявили, что катера нуждаются в срочной замене, поскольку их регулярно выводят из строя для срочного ремонта, и предупредили, что длительные задержки с закупкой нового флота ставят безопасность под угрозу.