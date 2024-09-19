Politico: Урсула фон дер Ляйен захватила власть в Евросоюзе
Переизбранная на второй срок глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будет иметь неограниченный контроль над политикой Евросоюза (ЕС). Об этом сообщило Politico после объявления состава органа на ближайшие пять лет.
«Она будет еще больше контролировать все. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?» – уточнил изданию неназванный европейский чиновник.
После объявления о создании своей команды фон дер Ляйен отказалась сообщить Европарламенту, на какую должность кого назначает. Она покинула встречу с лидерами парламента и отправилась на пресс-конференцию, на которой раскрыла все детали. Позде депутаты обвинили ее в неуважении к парламенту, пишет газета.
Отмечается, что глава Еврокомиссии безжалостно отнеслась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Она гарантировала министру иностранных дел Стефану Сежурне влиятельную должность, если бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона сменят на другую кандидатуру. Макрон согласился, но Сежурне получил «более слабый» пост вице-президента, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.
17 сентября фон дер Ляйен представила предложения по новому составу ЕК на ближайшие пять лет. Комиссия на 40% состоит из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей.
В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. Она также представила свою политическую программу на 2024–2029 гг. Согласно программе, в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов. Фон дер Ляйен также предложила создать «Европейский щит демократии», который будет противодействовать дезинформации и информационным манипуляциям. Из других инициатив главы ЕК до 2029 г. – создание Европейского оборонного фонда и развитие вооруженных сил стран Европы.