Politico: Урсула фон дер Ляйен захватила власть в Евросоюзе

В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. Она также представила свою политическую программу на 2024–2029 гг. Согласно программе, в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов. Фон дер Ляйен также предложила создать «Европейский щит демократии», который будет противодействовать дезинформации и информационным манипуляциям. Из других инициатив главы ЕК до 2029 г. – создание Европейского оборонного фонда и развитие вооруженных сил стран Европы.