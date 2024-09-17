Фон дер Ляйен сформировала новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет

Фон дер Ляйен сформировала новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять летОн будет состоять на 40% из женщин, которые получат больше постов вице-председателей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по новому составу ЕК на ближайшие пять лет. Соответствующую публикацию она разместила в соцсети Х. Комиссия на 40% состоит из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей.
«Каждый член моей команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу. Вместе мы будем одной командой, работающей над достижением одной общей цели – сделать Европу сильнее», – написала фон дер Ляйен, опубликовав фото с новым составом ЕК.
Пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности займет Кая Каллас. До этого она была премьер-министром Эстонии. На пост вице-президента ЕК, ответственного за вопросы конкуренции, предложена Тереза Рибера – один из заместителей председателя правительства Испании. Пост вице-президента по технологическому суверенитету, безопасности и демократии займет Хенна Вирккунен – финский депутат Европарламента. На должность вице-президента по кадровым навыкам и подготовке персонала предложена румынский депутат Европарламента Роксана Минзату.
Фон дер Ляйен предложила главе МИД Франции Стефану Сежурне пост вице-президента, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС. За день до публикации кандидатур бывший еврокомиссар по внутреннему рынку от Франции Тьерри Бретон ушел в отставку из-за разногласий с главой ЕК. Он назвал действия фон дер Ляйен «сомнительным управлением» – по словам Бретона, она предложила нового комиссара от Франции в качестве «более влиятельного портфеля», ни разу не обсудив с бывшим комиссаром личные разногласия.
Итальянцу Рафаэлю Фитто предложен пост замглавы ЕК, ответственного за реформы. Новый пост комиссара по обороне и космосу предложен кандидату из Литвы Андрюсу Кубилюсу. Еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины станет Марта Кос, а пост комиссара по миграции займет австриец Магнус Бруннер. Еврокомиссаром по энергетике станет датчанин Дан Йергенсен, словак Марош Шефчович будет курировать торговую политику. Министру иностранных дел Бельгии Хадже Лабиб предложен пост комиссара по управлению в кризисных ситуациях.
Агентство Reuters отмечает, что все кандидаты пройдут слушания с законодателями Европарламента, которые должны утвердить их кандидатуры. Ожидается, что новый состав комиссии приступит к работе с 1 ноября, а это значит, что одной из ее первых задач станет подведение итогов президентских выборов в США.
В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. Она также представила свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов. Фон дер Ляйен также предложила создать «Европейский щит демократии», который будет противодействовать дезинформации и информационным манипуляциям. Из других основных инициатив главы ЕК до 2029 г. – создание Европейского оборонного фонда и развитие вооруженных сил стран Европы.