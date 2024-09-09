Экс-глава ЕЦБ представит доклад о проблемах экономики Евросоюза

Подготовить доклад Драги поручила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение связано с субсидированием китайских электромобилей и «агрессивным подходом США к предложению стимулов для перехода к чистым технологиям». Bloomberg отмечает, что на экономику ЕС также повлияла пандемия коронавируса и спецоперация России на Украине. В публикации говорится, что они «еще больше выявили уязвимости» союза, который по-прежнему не может углубленно интегрировать свои оборонные, энергетические, телекоммуникационные и финансовые рынки. Ключевая часть стратегии Драги будет направлена на решение проблемы снижения цен на энергоносители.