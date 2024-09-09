Экс-глава ЕЦБ представит доклад о проблемах экономики Евросоюза
Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги представит доклад, направленный на устранение проблем в экономике Евросоюза (ЕС), сообщает Bloomberg.
По информации агентства, на прошлой неделе Драги заявил, что правительства стран все больше осознают «свою неспособность достаточно быстро реагировать на вызовы со стороны Китая и США». Источники Bloomberg утверждают, что доклад Драги представит собой стратегию, направленную на устранение наиболее существенных препятствий. Они, по словам собеседников агентства, блокируют три основы потенциала ЕС: единый рынок, капитал и таланты.
В своем плане Драги также призывает к расширению ключевых секторов: энергетики, телекоммуникации и финансов. При этом особое внимание уделяется социальной интеграции. Экс-глава ЕЦБ заявил дипломатам, что демография в этом вопросе имеет значение, поскольку сокращение населения провоцирует проблемы, связанные с инновациями. По мнению Драги, ЕС необходимо лучше использовать потенциал в таких областях, как оборона, где раздробленные расходы снижают общую эффективность.
Подготовить доклад Драги поручила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение связано с субсидированием китайских электромобилей и «агрессивным подходом США к предложению стимулов для перехода к чистым технологиям». Bloomberg отмечает, что на экономику ЕС также повлияла пандемия коронавируса и спецоперация России на Украине. В публикации говорится, что они «еще больше выявили уязвимости» союза, который по-прежнему не может углубленно интегрировать свои оборонные, энергетические, телекоммуникационные и финансовые рынки. Ключевая часть стратегии Драги будет направлена на решение проблемы снижения цен на энергоносители.
В мае Еврокомиссия оставила без изменений прогноз ВВП еврозоны на текущий год – ожидания сохранились на уровне 0,8%. Прогноз на 2025 г. был пересмотрен в худшую сторону – с 1,5%, ожидавшихся в зимнем прогнозе, до 1,4% в нынешнем. Почти все страны – члены ЕС вернулись к экономическому росту, отметили в ЕК.