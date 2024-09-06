Захарова: ЕС в сфере энергетики прежде всего руководствуется интересами США

По ее словам, в этой сфере стратегия Брюсселя хорошо отработана. Благодаря искажению фактов и дезинформации широко тиражируются обвинения в адрес России о якобы ненадежности страны как поставщика энергоресурсов и о попытках использовать в политических целях «зависимость» ЕС и его государств от российского сырья. Именно в ЕК сделали все для того, чтобы Евросоюз разрушил свою репутацию как надежного партнера в энергосфере, отметила Захарова. В ЕК переписывали профильное законодательство, вынуждая экспортеров, инвесторов и импортеров нести убытки. Россия и в таких условиях продолжала выполнять свои обязательства, что вынуждало ЕК изобретать все новые инструменты давления, отметила дипломат.