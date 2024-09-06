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Захарова: ЕС в сфере энергетики прежде всего руководствуется интересами США

Ведомости

Высказывания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о пользе разрыва энергетического сотрудничества с Россией показывают, что Евросоюз (ЕС) намерен руководствоваться интересами США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, с каким рвением фон дер Ляйен взялась за продолжение "крестового похода" против импорта российских энергоносителей в ЕС, говорит о том, что новый состав ЕК при поддержке наиболее русофобски настроенных государств-членов намерен и далее руководствоваться прежде всего интересами Вашингтона», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, в этой сфере стратегия Брюсселя хорошо отработана. Благодаря искажению фактов и дезинформации широко тиражируются обвинения в адрес России о якобы ненадежности страны как поставщика энергоресурсов и о попытках использовать в политических целях «зависимость» ЕС и его государств от российского сырья. Именно в ЕК сделали все для того, чтобы Евросоюз разрушил свою репутацию как надежного партнера в энергосфере, отметила Захарова. В ЕК переписывали профильное законодательство, вынуждая экспортеров, инвесторов и импортеров нести убытки. Россия и в таких условиях продолжала выполнять свои обязательства, что вынуждало ЕК изобретать все новые инструменты давления, отметила дипломат.

Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) стал объектом бесконечного числа односторонних санкций ЕС. Целью Брюсселя является подрыв потенциала ТЭК РФ, он не заботится о последствиях для потребителей в странах ЕС и глобальной энергетической безопасности, указала официальный представитель МИД РФ.

18 июля фон дер Ляйен была переизбрана на второй пятилетний срок. По итогам голосования в Европарламенте за нее проголосовал 401 депутат из 719, 284 проголосовали против, а воздержались 15.

Перед голосованием председатель Еврокомиссии произнесла речь, в которой призвала добиться того, чтобы эпоха «зависимости» от российского топлива закончилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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