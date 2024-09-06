Захарова: ЕС в сфере энергетики прежде всего руководствуется интересами США
Высказывания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о пользе разрыва энергетического сотрудничества с Россией показывают, что Евросоюз (ЕС) намерен руководствоваться интересами США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«То, с каким рвением фон дер Ляйен взялась за продолжение "крестового похода" против импорта российских энергоносителей в ЕС, говорит о том, что новый состав ЕК при поддержке наиболее русофобски настроенных государств-членов намерен и далее руководствоваться прежде всего интересами Вашингтона», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, в этой сфере стратегия Брюсселя хорошо отработана. Благодаря искажению фактов и дезинформации широко тиражируются обвинения в адрес России о якобы ненадежности страны как поставщика энергоресурсов и о попытках использовать в политических целях «зависимость» ЕС и его государств от российского сырья. Именно в ЕК сделали все для того, чтобы Евросоюз разрушил свою репутацию как надежного партнера в энергосфере, отметила Захарова. В ЕК переписывали профильное законодательство, вынуждая экспортеров, инвесторов и импортеров нести убытки. Россия и в таких условиях продолжала выполнять свои обязательства, что вынуждало ЕК изобретать все новые инструменты давления, отметила дипломат.
Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) стал объектом бесконечного числа односторонних санкций ЕС. Целью Брюсселя является подрыв потенциала ТЭК РФ, он не заботится о последствиях для потребителей в странах ЕС и глобальной энергетической безопасности, указала официальный представитель МИД РФ.
18 июля фон дер Ляйен была переизбрана на второй пятилетний срок. По итогам голосования в Европарламенте за нее проголосовал 401 депутат из 719, 284 проголосовали против, а воздержались 15.
Перед голосованием председатель Еврокомиссии произнесла речь, в которой призвала добиться того, чтобы эпоха «зависимости» от российского топлива закончилась.