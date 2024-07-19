Урсула фон дер Ляйен переизбрана и обещает милитаризацию ЕС

Урсула фон дер Ляйен переизбрана и обещает милитаризацию ЕСПервый срок председателя Еврокомиссии сопровождался скандалами
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была переизбрана 18 июля на второй пятилетний срок. По итогам голосования в Европарламенте за нее проголосовал 401 депутат из 719, 284 проголосовали против, а воздержалось 15, сообщается на сайте парламента. Для переизбрания требовалось простое большинство минимум в 360 голосов.
В европейской практике не было такого, чтобы Европарламент проголосовал против кандидатуры, одобренной саммитом ЕС, который и утвердил фон дер Ляйен. Европарламент лишен законодательной инициативы, а вот у ЕК она, наоборот, есть. Фон дер Ляйен изначально была безальтернативным кандидатом. Она пользуется поддержкой традиционных фракций – правоцентристской Европейской народной партии, левоцентристского Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либерального блока Renew Europe и зеленых.
«Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза», – подчеркнула фон дер Ляйен. Помимо этого она пообещала создать Европейский оборонный фонд и увеличить финансирование морских, сухопутных и воздушных сил стран союза, инвестировать в космос и кибербезопасность. А лучшей инвестицией в европейскую безопасность, по ее мнению, является дальнейшая финансовая, военная и политическая поддержка Украины, которая «должна продолжаться настолько, насколько это необходимо».
Первый срок председательства фон дер Ляйен сопровождался различными скандалами. Например, премьер-министр Италии Джорджа Мелани, которая возглавляет правую фракцию Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты» (78 мандатов в ЕП), была разгневана из-за того, что ее не пригласили принять участие в закулисных переговорах о распределении важных должностей ЕС. А буквально за день до переизбрания суд ЕС постановил, что ЕК во главе с фон дер Ляйен не предоставила общественности «достаточно широкого доступа» к контрактам на вакцину против коронавирусной инфекции. Частично Еврокомиссия нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия вакцин, сказано в постановлении суда. По данным Европарламента, от имени европейских государств ЕК подписала контракты на сумму 71 млрд евро на закупку до 4,6 млрд доз вакцины против COVID-19. В результате фон дер Ляйен закупила 10 доз вакцин на каждого гражданина ЕС на основании необнародованных контрактов. Кроме того, в конце мая суд бельгийского города Льеж начал рассмотрение иска против фон дер Ляйен. Ее обвиняют в заключении контракта на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, без предварительного согласования таких закупок странами ЕС. Контракт на закупку 1,8 млрд доз вакцины на общую сумму 35 млрд евро был заключен посредством смс-переписки между председателем ЕК и гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла.
Внешнеполитическая стратегия ЕС не изменится: председатель ЕК и ранее не могла похвастаться серьезными достижениями в какой-либо сфере и, вероятно, продолжит политику расширения союза за счет Украины, Грузии и Молдавии, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. «Брюссель сохранит вектор на сдерживание России, а нынешняя военная и финансовая помощь Украине сохранится», – объяснил эксперт.
Фон дер Ляйен и ее сторонники – маниакальные приверженцы поддержки Киева, поэтому рассчитывать на изменение политики на украинском направлении или по вопросу санкций не приходится, согласен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «Учитывая, что Брюссель следует политике ценностей, а не здравого смысла, поддержка Киева для фон дер Ляйен является скорее категорическим императивом. Не повлияет на эту политику и потенциальное ослабление поддержки Украины из США при победе Дональда Трампа. Напротив, европейцы воспримут это как как сигнал для увеличения помощи Киеву», – отметил эксперт. Для этих целей, допускает Камкин, евробюрократы попытаются выбить дополнительное финансирование непосредственно у европейских государств. «Пока рычаги финансирования в большей степени находятся в руках у глобалистских партий. Естественно, это приведет к недовольству европейских избирателей. Скорее всего, отдельные страны, как Венгрия и Словакия, будут пытаться саботировать эти решения – это станет свидетельствовать о глубоком расколе ЕС по украинскому вопросу», – объяснил эксперт.
Качественные изменения также не предвидятся в экономической политике ЕС, продолжает Белов. «Полагаю, фон дер Ляйен продолжит «зеленую повестку» в топливно-энергетической политике Европы. Вместе с тем перед ней остро встанет проблема снижения конкурентоспособности европейского пространства на фоне продолжающегося международного кризиса», – добавил эксперт.
Серьезные подвижки по созданию европейского оборонного союза в ЕС маловероятны, считает Белов. На этом направлении, по мнению эксперта, Брюссель скорее попытается усилить взаимодействие внутри европейского ВПК в рамках общей милитаризации экономик членов союза.