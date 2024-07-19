Урсула фон дер Ляйен переизбрана и обещает милитаризацию ЕС

Первый срок председательства фон дер Ляйен сопровождался различными скандалами. Например, премьер-министр Италии Джорджа Мелани, которая возглавляет правую фракцию Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты» (78 мандатов в ЕП), была разгневана из-за того, что ее не пригласили принять участие в закулисных переговорах о распределении важных должностей ЕС. А буквально за день до переизбрания суд ЕС постановил, что ЕК во главе с фон дер Ляйен не предоставила общественности «достаточно широкого доступа» к контрактам на вакцину против коронавирусной инфекции. Частично Еврокомиссия нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия вакцин, сказано в постановлении суда. По данным Европарламента, от имени европейских государств ЕК подписала контракты на сумму 71 млрд евро на закупку до 4,6 млрд доз вакцины против COVID-19. В результате фон дер Ляйен закупила 10 доз вакцин на каждого гражданина ЕС на основании необнародованных контрактов. Кроме того, в конце мая суд бельгийского города Льеж начал рассмотрение иска против фон дер Ляйен. Ее обвиняют в заключении контракта на закупку вакцины, испытания которой еще не были завершены, без предварительного согласования таких закупок странами ЕС. Контракт на закупку 1,8 млрд доз вакцины на общую сумму 35 млрд евро был заключен посредством смс-переписки между председателем ЕК и гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла.