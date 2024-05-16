Еврокомиссия ухудшила прогноз по экономике еврозоны

Еврокомиссия (ЕК) оставила без изменений прогноз ВВП еврозоны на текущий год – ожидания сохранились на уровне 0,8%. А прогноз на 2025 г. был пересмотрен в худшую сторону – с 1,5%, ожидавшихся в зимнем прогнозе, до 1,4% в нынешнем, опубликованном 15 мая. Почти все страны – члены ЕС вернулись к экономическому росту, отмечают в ЕК. Были несколько улучшены инфляционные ожидания: по итогам текущего года ЕК ожидает ценовую динамику на уровне 2,5% вместо ожидавшихся ранее 2,7%, в 2025 г. – 2,1% вместо 2,2%. Рынок труда остается перегретым: безработица, по ожиданиям комиссии, сохранится на прошлогоднем уровне в 6,6% и замедлится всего лишь до 6,5% в 2025 г.