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Еврокомиссия ухудшила прогноз по экономике еврозоны

Ожидания по ВВП России улучшены
Антон Козлов
Jonatan Svensson Glad / Flickr

Еврокомиссия (ЕК) оставила без изменений прогноз ВВП еврозоны на текущий год – ожидания сохранились на уровне 0,8%. А прогноз на 2025 г. был пересмотрен в худшую сторону – с 1,5%, ожидавшихся в зимнем прогнозе, до 1,4% в нынешнем, опубликованном 15 мая. Почти все страны – члены ЕС вернулись к экономическому росту, отмечают в ЕК. Были несколько улучшены инфляционные ожидания: по итогам текущего года ЕК ожидает ценовую динамику на уровне 2,5% вместо ожидавшихся ранее 2,7%, в 2025 г. – 2,1% вместо 2,2%. Рынок труда остается перегретым: безработица, по ожиданиям комиссии, сохранится на прошлогоднем уровне в 6,6% и замедлится всего лишь до 6,5% в 2025 г.

При этом комиссия выразила осторожный оптимизм в отношении перспектив роста на ближайшие два года на фоне превысившего ожидания роста в начале года. «После продолжительного периода стагнации европейские экономики стали на путь постепенного восстановления. Рост, превысивший ожидания в начале года, и продолжающееся замедление инфляции подготовили почву для возвращения к росту», – сказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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