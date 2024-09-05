ЕС и G7 хотят до конца года предоставить Киеву кредит с погашением из активов РФ

«...Цель состоит в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка $50 млрд в виде кредита до конца года», – сказал он, добавив, что для погашения долга будет использоваться «непредвиденная прибыль» от замороженных активов РФ.