ЕС и G7 хотят до конца года предоставить Киеву кредит с погашением из активов РФ
До конца 2024 г. страны Евросоюза и G7 планируют предоставить обещанный Киеву кредит на сумму около $50 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
По словам источника агентства, со стороны ЕК ведется работа в этом направлении.
«...Цель состоит в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка $50 млрд в виде кредита до конца года», – сказал он, добавив, что для погашения долга будет использоваться «непредвиденная прибыль» от замороженных активов РФ.
Представитель ЕК также отметил, что доходы от российских активов уже используются для военной поддержки Украины и ее восстановления.
29 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз направил Киеву и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. По его словам, ЕС заменяет возмещение средств за военные поставки на предварительное финансирование из доходов от активов России.
ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России, в мае 2024 г. Ожидается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств Украина получит в этом году. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.
Президент России Владимир Путин заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. В МИД РФ отмечали, что Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов может подать иск в Международный суд ООН.