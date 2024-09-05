Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Чебесков: заблокированные бумаги россиян выкупили недружественные нерезиденты

Ведомости

Заблокированные бумаги российских инвесторов в рамках так называемого обмена выкупили нерезиденты из недружественных стран, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума «Цифровые финансы: Новая экономическая реальность» в Москве, передает корреспондент «Ведомостей». Назвать конкретные имена чиновник отказался.

На начальном этапе выкупа у западных инвесторов был огромный интерес к участию в схеме, придуманной российскими властями, подчеркнул Чебесков, но потом, когда местные регуляторы стали «конкретно» говорить, что им нельзя участвовать в выкупе, то многие инвесторы стали «переживать». Кроме того, на позицию недружественных инвесторов повлияли санкции США против Мосбиржи, введенные в июне, добавил он.

Чебесков пояснил, что продление процедуры обмена активами связано с тем, что в Минфине «видят этот интерес» и понимают, что «те ограничения, которые были введены на Московскую биржу, все-таки заставляют иностранцев решать, можно ли им попробовать все-таки провести такой обмен или войти в какую-то совсем долгоиграющую историю с санкциями Мосбиржи».

«У нас логика очень простая, не политическая, у нас логика такая, что мы хотим, как говорится, помочь нашим гражданам, в первую очередь, но одновременно мы же другим инвесторам тоже помогаем», – уточнил он.

30 августа Чебесков сообщил, что состоится второй раунд выкупа заблокированных у российских частных инвесторов иностранных ценных бумаг нерезидентами в рамках уже выставленных заявок. Выкуп продлится до 12 октября.

Выкуп заблокированных иностранных бумаг начался 25 марта этого года. Тогда брокер «Инвестиционная палата», которого власти выбрали организатором торгов, сообщил о старте приема заявок российских розничных инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за деньги со счетов типа С. Предполагалось, что выкуп пройдет в четыре этапа, а весь процесс должен завершиться 1 сентября 2024 г. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных