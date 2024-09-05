Чебесков: заблокированные бумаги россиян выкупили недружественные нерезиденты

На начальном этапе выкупа у западных инвесторов был огромный интерес к участию в схеме, придуманной российскими властями, подчеркнул Чебесков, но потом, когда местные регуляторы стали «конкретно» говорить, что им нельзя участвовать в выкупе, то многие инвесторы стали «переживать». Кроме того, на позицию недружественных инвесторов повлияли санкции США против Мосбиржи, введенные в июне, добавил он.