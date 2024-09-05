Чебесков: заблокированные бумаги россиян выкупили недружественные нерезиденты
Заблокированные бумаги российских инвесторов в рамках так называемого обмена выкупили нерезиденты из недружественных стран, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума «Цифровые финансы: Новая экономическая реальность» в Москве, передает корреспондент «Ведомостей». Назвать конкретные имена чиновник отказался.
На начальном этапе выкупа у западных инвесторов был огромный интерес к участию в схеме, придуманной российскими властями, подчеркнул Чебесков, но потом, когда местные регуляторы стали «конкретно» говорить, что им нельзя участвовать в выкупе, то многие инвесторы стали «переживать». Кроме того, на позицию недружественных инвесторов повлияли санкции США против Мосбиржи, введенные в июне, добавил он.
Чебесков пояснил, что продление процедуры обмена активами связано с тем, что в Минфине «видят этот интерес» и понимают, что «те ограничения, которые были введены на Московскую биржу, все-таки заставляют иностранцев решать, можно ли им попробовать все-таки провести такой обмен или войти в какую-то совсем долгоиграющую историю с санкциями Мосбиржи».
«У нас логика очень простая, не политическая, у нас логика такая, что мы хотим, как говорится, помочь нашим гражданам, в первую очередь, но одновременно мы же другим инвесторам тоже помогаем», – уточнил он.
30 августа Чебесков сообщил, что состоится второй раунд выкупа заблокированных у российских частных инвесторов иностранных ценных бумаг нерезидентами в рамках уже выставленных заявок. Выкуп продлится до 12 октября.
Выкуп заблокированных иностранных бумаг начался 25 марта этого года. Тогда брокер «Инвестиционная палата», которого власти выбрали организатором торгов, сообщил о старте приема заявок российских розничных инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за деньги со счетов типа С. Предполагалось, что выкуп пройдет в четыре этапа, а весь процесс должен завершиться 1 сентября 2024 г.