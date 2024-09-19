Лукашенко допустил присутствие иностранных наблюдателей на выборах в Белоруссии

«Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой», – сказал он (цитата по «БелТА»).