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Лукашенко допустил присутствие иностранных наблюдателей на выборах в Белоруссии

Ведомости

Иностранцев могут допустить в качестве наблюдателей на выборы президента Белоруссии, поскольку Минску «хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Лукашенко уточнил, что власти Белоруссии приветствуют представителей стран СНГ на выборах. По его словам, «дружеский совет, замечание или даже критика» наблюдателей из этих стран «воспринимаются всерьез».

Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 20 июля 2025 г., сообщал в ноябре 2023 г. председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. В ходе предыдущих выборов президента, которые состоялись в 2020 г., Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%.

На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты. В ходе них силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших.

В начале и середине сентября этого года Лукашенко подписал указы о помиловании более 60 человек, осужденных по статьям об экстремизме. Ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами, отмечали в администрации главы государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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