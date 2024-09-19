Лукашенко допустил присутствие иностранных наблюдателей на выборах в Белоруссии
Иностранцев могут допустить в качестве наблюдателей на выборы президента Белоруссии, поскольку Минску «хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Лукашенко уточнил, что власти Белоруссии приветствуют представителей стран СНГ на выборах. По его словам, «дружеский совет, замечание или даже критика» наблюдателей из этих стран «воспринимаются всерьез».
Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 20 июля 2025 г., сообщал в ноябре 2023 г. председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. В ходе предыдущих выборов президента, которые состоялись в 2020 г., Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%.
На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты. В ходе них силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших.
В начале и середине сентября этого года Лукашенко подписал указы о помиловании более 60 человек, осужденных по статьям об экстремизме. Ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами, отмечали в администрации главы государства.