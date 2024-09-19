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МИД Турции заявил о вынужденном ответе Ирана и «Хезболлы»

Ведомости

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что действия Израиля провоцируют Иран и ливанское движение «Хезболла» на ответные удары. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TRT.

По словам министра, Израиль «шаг за шагом» усиливает атаки на Ливан. Он считает, что операции, проводимые Израилем, стали более провокационными и в ответ Иран, «Хезболла» и их союзники не имеют другого выхода, кроме как отвечать на провокации.

В результате произошедшей 17 и 18 сентября на территории Ливана серии детонаций пейджеров пострадало приблизительно 4000 человек. Число погибших выросло уже до 32 человек, включая девятерых бойцов «Хезболлы». 

По данным израильского портала Yent, Армия обороны Израиля передислоцировала 98-ю дивизию из сектора Газа в район границы с Ливаном. Она присоединилась к уже находящейся там 36-й дивизии. Инцидент с детонацией пейджеров в Ливане ведет к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом 18 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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