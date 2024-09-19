МИД Турции заявил о вынужденном ответе Ирана и «Хезболлы»
Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что действия Израиля провоцируют Иран и ливанское движение «Хезболла» на ответные удары. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TRT.
По словам министра, Израиль «шаг за шагом» усиливает атаки на Ливан. Он считает, что операции, проводимые Израилем, стали более провокационными и в ответ Иран, «Хезболла» и их союзники не имеют другого выхода, кроме как отвечать на провокации.
В результате произошедшей 17 и 18 сентября на территории Ливана серии детонаций пейджеров пострадало приблизительно 4000 человек. Число погибших выросло уже до 32 человек, включая девятерых бойцов «Хезболлы».
По данным израильского портала Yent, Армия обороны Израиля передислоцировала 98-ю дивизию из сектора Газа в район границы с Ливаном. Она присоединилась к уже находящейся там 36-й дивизии. Инцидент с детонацией пейджеров в Ливане ведет к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом 18 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии», – сказал он.