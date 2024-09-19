МИД Турции заявил о вынужденном ответе Ирана и «Хезболлы»

По данным израильского портала Yent, Армия обороны Израиля передислоцировала 98-ю дивизию из сектора Газа в район границы с Ливаном. Она присоединилась к уже находящейся там 36-й дивизии. Инцидент с детонацией пейджеров в Ливане ведет к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом 18 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии», – сказал он.