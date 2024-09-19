В Ливане взрываются пейджеры: что дальше

Пресс-секретарь американского госдепа Мэтью Миллер на пресс-конференции 17 сентября заявил, что США не были заранее осведомлены о планах Израиля и непричастны к инциденту. The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что администрация президента Джо Байдена также конфиденциально заверила Иран, что США не участвовали в операции с пейджерами, так как не хотят эскалации перед ноябрьскими президентскими выборами. При этом в период с 17 по 19 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен находится с очередным визитом в Египте. Согласно сайту госдепа, официально в повестке визита числится развитие американо-египетских отношений, развитие общественных, экономических, образовательных и культурных контактов. Но, как сообщило Reuters, Блинкен также планирует обсудить перспективы прекращения огня в Газе.