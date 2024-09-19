В Ливане взрываются пейджеры: что дальше

В Ливане взрываются пейджеры: что дальшеИзраиль может провести военную операцию против «Хезболлы»
В результате произошедшей 17 и 18 сентября на территории Ливана серии детонаций пейджеров пострадало приблизительно 4000 человек, число погибших – минимум 12, в том числе двое детей. Об этом 18 сентября сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абьяд.
Часть пострадавших пришлась на членов ливанской проиранской группировки «Хезболла». Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что за операцией с детонацией пейджеров стоит Израиль. Так же думает и «Хезболла», пообещавшая уже в день инцидента дать Тель-Авиву «справедливый ответ, откуда не ждали». Иран, союзником которого является группировка и посол которого в Ливане Моджтаба Амани также пострадал от взрыва пейджера, осудил инцидент, назвал его терактом и не стал сомневаться в причастности к нему израильской стороны. При этом осуждению иранского президента Масуда Пезешкиана подвергся и Запад, как «поддерживающий преступления» Израиля.
Кто и когда поставил пейджеры
По данным NYT, за последние месяцы «Хезболла» заказала более 3000 пейджеров у тайваньской компании Gold Apollo. Источники NYT утверждают, что взрывчатое вещество весом около 50 г было установлено в каждом пейджере рядом с батареей заранее. Кроме того, был встроен переключатель, который можно было активировать дистанционно для взрыва. По словам трех официальных лиц, пейджеры были запрограммированы на подачу звукового сигнала за несколько секунд до взрыва.
Но, как утверждается в пресс-релизе на сайте Gold Apollo, партия взорвавшихся в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. «Наша компания предоставляла только разрешение на торговую марку и не участвовала в дизайне и производстве этой продукции (пейджеров. – «Ведомости»)», – говорится в пресс-релизе.
В свою очередь, генеральный директор BAC Consulting Кристиана Барсони-Арсидиаконо сообщила американскому телеканалу NBC News, что ее компания не занимается производством пейджеров.
Знали ли в США
Как сообщил портал Axios cо ссылкой на источники в США, Израиль принял решение взорвать пейджеры членов «Хезболлы» в Ливане и Сирии, так как подозревал, что там узнали о наличии у Тель-Авива таких возможностей. Сомнения израильтян якобы были вызваны материалом издания Al-Monitor, согласно которому двое членов «Хезболлы» выразили подозрения по поводу пейджеров.
При этом за несколько минут до детонации министр обороны Израиля Иов Галант якобы провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином и предупредил о начале операции без какой-либо конкретики.
Пресс-секретарь американского госдепа Мэтью Миллер на пресс-конференции 17 сентября заявил, что США не были заранее осведомлены о планах Израиля и непричастны к инциденту. The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что администрация президента Джо Байдена также конфиденциально заверила Иран, что США не участвовали в операции с пейджерами, так как не хотят эскалации перед ноябрьскими президентскими выборами. При этом в период с 17 по 19 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен находится с очередным визитом в Египте. Согласно сайту госдепа, официально в повестке визита числится развитие американо-египетских отношений, развитие общественных, экономических, образовательных и культурных контактов. Но, как сообщило Reuters, Блинкен также планирует обсудить перспективы прекращения огня в Газе.
Не исключено, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху долго держал США в неведении относительно своих планов, говорит ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Эксперт объяснил это тем, что Вашингтон, несмотря на нынешние проблемы в регионе, все равно планирует сокращать там свое присутствие. Поэтому такие крупные ближневосточные игроки, как Израиль, могут позволить себе действовать более независимо и автономно.
Что будет дальше
По данным израильского портала Yent, Армия обороны Израиля передислоцировала 98-ю дивизию из сектора Газа в район границы с Ливаном. Она присоединилась к уже находящейся там 36-й дивизии. Инцидент с детонацией пейджеров в Ливане ведет к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом 18 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии», – сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее актом «терроризма и гибридной войны», осудила «беспрецедентную атаку на дружественный Ливан» и нарушение его суверенитета. Целью организаторов атаки, по мнению Захаровой, было разжигание вооруженной конфронтации, но заинтересованную в этом сторону она не назвала. Одним из немногих зарубежных лидеров, связавших ситуацию с действиями Израиля, стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнувший опасность попыток Израиля распространить конфликты на весь регион. Открыто допустил причастность Израиля к атаке и министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу.
Осудил детонацию пейджеров, приведшую к «неизбирательным жертвам», глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заверив в стремлении ЕС предотвратить масштабную войну в регионе, но тоже не назвал организаторов акции и бенефициаров возможной эскалации.
Версия о том, что детонация пейджеров была вынужденным решением, не отменяет более масштабной цели Израиля в этом случае – снижения боевых возможностей «Хезболлы», считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Эксперт полагает, что эта акция на нынешнем этапе могла быть альтернативой полномасштабной военной операции.
Большая война между Израилем и «Хезболлой» возможна, считает доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Игорь Матвеев. Но востоковед подчеркнул, что вряд ли можно ожидать перерастания этого конфликта, если он произойдет, в полномасштабную региональную войну с прямым вовлечением Ирана.
Решение США пока дистанцироваться от этого инцидента очевидно, продолжил Сокольщик. «В США сейчас идет избирательная кампания, и серьезная эскалация на Ближнем Востоке им не нужна, но прямо осуждать действия Израиля ни одна политическая сила в Америке не будет», – объяснил американист. Он подчеркнул, что ситуация в регионе и так создает сложности для Вашингтона, а возможность провоцирования Ирана и его прокси-союзников только осложняет ситуацию.
Но Иран не будет принимать скоропалительных решений, считает иранист, соучредитель «Мир бизнес клуба» Олег Акулиничев. По словам эксперта, Тегеран продолжит оказывать гуманитарную помощь Ливану и, возможно, подкрепит ее соответствующими публичными заявлениями. Но, подчеркивает Акулиничев, администрация Пезешкиана намерена работать на постепенное ограничение санкционного давления на Иран со стороны США, а резкая эскалация в отношениях с Израилем может помешать этому.