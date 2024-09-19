ЕС пообещал помочь обеспечить Украине 4,5 гигаватта мощностей энергетики зимой
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поможет Украине обеспечить 4,5 гигаватта мощностей электроснабжения зимой. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
«После этой пресс-конференции я поеду в Киев, чтобы обсудить эти меры с президентом Зеленским 20 сентября», – сказала глава ЕК.
Фон дер Ляйен добавила, что будет продолжена вся возможная поддержка со стороны государств – членов ЕС через механизм гражданской защиты. На данный момент на Украину отправлено более 10 000 электрогенераторов и трансформаторов, поступает дополнительная помощь. Согласно прогнозу, Евросоюз в настоящий момент способен покрыть более 25% потребностей Украины на предстоящую зиму.
17 сентября фон дер Ляйен сформировала новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет. Комиссия на 40% состоит из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей. В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. Она также представила свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов.