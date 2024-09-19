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ЕС пообещал помочь обеспечить Украине 4,5 гигаватта мощностей энергетики зимой

Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поможет Украине обеспечить 4,5 гигаватта мощностей электроснабжения зимой. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«После этой пресс-конференции я поеду в Киев, чтобы обсудить эти меры с президентом Зеленским 20 сентября», – сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что будет продолжена вся возможная поддержка со стороны государств – членов ЕС через механизм гражданской защиты. На данный момент на Украину отправлено более 10 000 электрогенераторов и трансформаторов, поступает дополнительная помощь. Согласно прогнозу, Евросоюз в настоящий момент способен покрыть более 25% потребностей Украины на предстоящую зиму.

17 сентября фон дер Ляйен сформировала новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет. Комиссия на 40% состоит из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей. В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. Она также представила свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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