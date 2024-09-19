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Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО в ближайшее время

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил принять Украину в НАТО в ближайшее время. Об этом он написал в своей статье в еженедельнике The Spectator.

«Мы должны сделать это в ближайшие несколько месяцев, потому что это единственный большой шаг, который мы можем предпринять, чтобы положить конец этому ужасному конфликту», – написал он. По мнению Джонсона, страны НАТО отправят Кремлю «решающее сообщение», приняв Украину в Североатлантический альянс.

Джонсон отмечает, что в случае принятия Украины на всю ее территорию можно было бы распространить действие пятой статьи Устава НАТО. Согласно ей, вооруженное нападение против одного или нескольких государств – членов альянса будет рассматриваться как нападение против всех стран, которые состоят в НАТО. Бывший премьер Великобритании считает, что такой шаг позволил бы «защитить большую часть Украины».

При этом Джонсон отмечает, что реализация этого зависит от решимости стран НАТО, прежде всего США. По его мнению, Пентагон будет указывать на расходы и риски, но кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сможет преодолеть сомнения военного ведомства, если станет главой государства.

Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 г. С тех пор Киев неоднократно настаивал на том, чтобы альянс обозначил сроки вступления страны в военный блок. Президент страны Владимир Зеленский рассчитывал получить ясность на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г., но этого не произошло. Вместо этого страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву, а также объявили о создании совета Украина – НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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