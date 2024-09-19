Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО в ближайшее время

Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 г. С тех пор Киев неоднократно настаивал на том, чтобы альянс обозначил сроки вступления страны в военный блок. Президент страны Владимир Зеленский рассчитывал получить ясность на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 г., но этого не произошло. Вместо этого страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву, а также объявили о создании совета Украина – НАТО.