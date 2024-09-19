Растущая поддержка мусульманами в США Джилл Стайн может нанести удар по Харрис
Арабо-американские и мусульманские избиратели, возмущенные поддержкой США наступления Израиля на Газу, выступают против кандидата от демократической партии Камалы Харрис и поддерживают кандидата от «Партии зеленых» Джилл Стайн в количестве, которое может лишить Харрис победы в колеблющихся штатах, которые решат исход выборов 5 ноября. Об этом сообщает Reuters.
Опрос Совета по американо-исламским отношениям показал, что в Мичигане, где проживает большая арабо-американская община, 40% избирателей-мусульман поддержали Стайн от «Партии зеленых». Кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 18%, а Харрис отстает с результатом в 12%.
Стайн также опережает Харрис среди мусульман в Аризоне и Висконсине – штатах, где проживает значительное мусульманское население и где Байден победил Трампа в 2020 г. с небольшим перевесом.
Харрис стала лидером среди мусульманских избирателей в Джорджии и Пенсильвании, а Трамп победил в Неваде с 27%, опередив Харрис с 26%. Все эти штаты – «поле битвы», в которых на последних выборах Трамп побеждал с небольшим перевесом.
Мусульмане поддерживали Байдена на выборах 2020 г., согласно данным некоторых опросов, он собрал более 80% их голосов, но поддержка демократов мусульманами резко упала после почти годичных боевых действий Израиля в Газе.
В этом месяце Стайн выступила на ArabCon в Дирборне, штат Мичиган, на ежегодном собрании американцев арабского происхождения и была показана на обложке Arab American News под заголовком «Выбор 2024». На прошлой неделе в интервью нью-йоркской радиопрограмме Breakfast Club она сказала: «Каждый голос, отданный за нашу кампанию, – это голос против геноцида». В то же время команда Трампа провела десятки личных и виртуальных мероприятий с американцами арабского происхождения и мусульманами в Мичигане и Аризоне.
Reuters обращает внимание, что пропаганда Трампа и призыв Стайн выливаются в цифры, которые могут угрожать Харрис. «Партия зеленых» включена в бюллетени большинства штатов, включая все штаты, от которых зависит исход выборов, за исключением Джорджии и Невады, где партия борется за включение.
Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии.