Растущая поддержка мусульманами в США Джилл Стайн может нанести удар по Харрис

В этом месяце Стайн выступила на ArabCon в Дирборне, штат Мичиган, на ежегодном собрании американцев арабского происхождения и была показана на обложке Arab American News под заголовком «Выбор 2024». На прошлой неделе в интервью нью-йоркской радиопрограмме Breakfast Club она сказала: «Каждый голос, отданный за нашу кампанию, – это голос против геноцида». В то же время команда Трампа провела десятки личных и виртуальных мероприятий с американцами арабского происхождения и мусульманами в Мичигане и Аризоне.