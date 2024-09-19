Путин согласовал проведение переговоров с Узбекистаном по доступу к «Глонасс»

«Глонасс» – российская спутниковая система навигации, название расшифровывается как «Глобальная навигационная спутниковая система». В июле 2013 г. она была запущена в опытную эксплуатацию в 15 регионах России. 1 января 2015 г. систему ввели в промышленную эксплуатацию. С 2018 г. абонентские терминалы системы устанавливают на все автотранспортные средства, продаваемые в России.