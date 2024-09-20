Харрис дала эмоциональное интервью Опре Уинфри

Харрис и демократы пообещали восстановить национальные права на аборты, нарушенные решением Верховного суда от 2022 г., и ввести запрет на штурмовое оружие, часто используемое при стрельбе на массовых мероприятиях и в учебных заведениях. Интервью было отмечено «трогательными моментами», пишет издание. «Многие в аудитории в студии, около 400 человек, были в слезах» при обсуждении темы абортов.