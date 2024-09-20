Харрис дала эмоциональное интервью Опре Уинфри
Американская телеведущая Опра Уинфри провела мероприятие «Объединимся ради Америки» совместно с активистской группы Win with black women, целью которого была регистрация людей для голосования и поддержка кандидата в президенты США от демократической партии Камалы Харрис в таких штатах, как Пенсильвания, Джорджия и Мичиган, где будет решаться исход выборов 5 ноября. Об этом пишет Reuters.
Уинфри отметила стремительное преображение Харрис после того, как президент Джо Байден вышел из гонки в конце июля, и похвалила Харрис за «вхождение в силу».
Харрис и демократы пообещали восстановить национальные права на аборты, нарушенные решением Верховного суда от 2022 г., и ввести запрет на штурмовое оружие, часто используемое при стрельбе на массовых мероприятиях и в учебных заведениях. Интервью было отмечено «трогательными моментами», пишет издание. «Многие в аудитории в студии, около 400 человек, были в слезах» при обсуждении темы абортов.
Знаменитости, включая комиков Криса Рока и Бена Стиллера, а также актеров Джулию Робертс, Мерил Стрип и Брайана Крэнстона, присоединились к мероприятию и предложили свои причины поддержать Харрис или задали ей вопросы.
По словам советников кампании Харрис, около 200 000 человек подписались на просмотр прямой трансляции, а ее аудитория на YouTube к концу мероприятия составила около 100 000 человек. Аккаунты Уинфри и Харрис в Instagram, Facebook
Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки.