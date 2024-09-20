Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Харрис дала эмоциональное интервью Опре Уинфри

Ведомости

Американская телеведущая Опра Уинфри провела мероприятие «Объединимся ради Америки» совместно с активистской группы Win with black women, целью которого была регистрация людей для голосования и поддержка кандидата в президенты США от демократической партии Камалы Харрис в таких штатах, как Пенсильвания, Джорджия и Мичиган, где будет решаться исход выборов 5 ноября. Об этом пишет Reuters.

Уинфри отметила стремительное преображение Харрис после того, как президент Джо Байден вышел из гонки в конце июля, и похвалила Харрис за «вхождение в силу».

Харрис и демократы пообещали восстановить национальные права на аборты, нарушенные решением Верховного суда от 2022 г., и ввести запрет на штурмовое оружие, часто используемое при стрельбе на массовых мероприятиях и в учебных заведениях. Интервью было отмечено «трогательными моментами», пишет издание. «Многие в аудитории в студии, около 400 человек, были в слезах» при обсуждении темы абортов.

Знаменитости, включая комиков Криса Рока и Бена Стиллера, а также актеров Джулию Робертс, Мерил Стрип и Брайана Крэнстона, присоединились к мероприятию и предложили свои причины поддержать Харрис или задали ей вопросы.

По словам советников кампании Харрис, около 200 000 человек подписались на просмотр прямой трансляции, а ее аудитория на YouTube к концу мероприятия составила около 100 000 человек. Аккаунты Уинфри и Харрис в Instagram, Facebook (обе социальные платформы принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Tiktok и Twitch также показали это событие.

Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных