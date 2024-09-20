Трамп обнял освобожденного из плена в Газе россиянина Козлова

Козлов рассказывал, что в ходе спасательной операции израильские силы ворвались в квартиру на третьем этаже жилого дома. Один из бойцов обратился к заложнику и на русском языке пообещал ему, что уже к вечеру тот будет дома. Позднее Козлов опознал удерживающего заложников боевика как Абдуллу аль-Джамаля – палестинского журналиста, известного связями с радикальной группировкой. В ходе боя с израильскими военными аль-Джамаль был убит.