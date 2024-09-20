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Трамп обнял освобожденного из плена в Газе россиянина Козлова

Ведомости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время саммита Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне поприветствовал на сцене освобожденного из плена «Хамаса» россиянина Андрея Козлова и обнял его. Трансляция мероприятия шла на YouTube IAC.

Козлов был приглашен на саммит в качестве выступающего, он рассказал историю своего освобождения из плена в секторе Газа. Выступая с речью уже после россиянина, Трамп позвал Козлова снова подняться на сцену, обратив внимание на отважность бывшего заложника. На сцене экс-президент США обнял россиянина и пожал ему руку.

Трамп предложил Козлову сказать еще несколько слов. Тот отметил, что смущен стоять рядом с Трампом. Козлов поблагодарил присутствующих за заботу, после чего вернулся в зал.

Козлова и еще троих заложников освободили из плена военные Израиля во время спасательной операции 8 июня. Они были захвачены «Хамасом» в октябре 2023 г.

Козлов рассказывал, что в ходе спасательной операции израильские силы ворвались в квартиру на третьем этаже жилого дома. Один из бойцов обратился к заложнику и на русском языке пообещал ему, что уже к вечеру тот будет дома. Позднее Козлов опознал удерживающего заложников боевика как Абдуллу аль-Джамаля – палестинского журналиста, известного связями с радикальной группировкой. В ходе боя с израильскими военными аль-Джамаль был убит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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