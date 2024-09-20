Трамп обнял освобожденного из плена в Газе россиянина Козлова
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время саммита Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне поприветствовал на сцене освобожденного из плена «Хамаса» россиянина Андрея Козлова и обнял его. Трансляция мероприятия шла на YouTube IAC.
Козлов был приглашен на саммит в качестве выступающего, он рассказал историю своего освобождения из плена в секторе Газа. Выступая с речью уже после россиянина, Трамп позвал Козлова снова подняться на сцену, обратив внимание на отважность бывшего заложника. На сцене экс-президент США обнял россиянина и пожал ему руку.
Трамп предложил Козлову сказать еще несколько слов. Тот отметил, что смущен стоять рядом с Трампом. Козлов поблагодарил присутствующих за заботу, после чего вернулся в зал.
Козлова и еще троих заложников освободили из плена военные Израиля во время спасательной операции 8 июня. Они были захвачены «Хамасом» в октябре 2023 г.
Козлов рассказывал, что в ходе спасательной операции израильские силы ворвались в квартиру на третьем этаже жилого дома. Один из бойцов обратился к заложнику и на русском языке пообещал ему, что уже к вечеру тот будет дома. Позднее Козлов опознал удерживающего заложников боевика как Абдуллу аль-Джамаля – палестинского журналиста, известного связями с радикальной группировкой. В ходе боя с израильскими военными аль-Джамаль был убит.