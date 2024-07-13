Освобожденный россиянин Козлов рассказал о пытках в плену «Хамаса»

В жаркую погоду похитители набрасывали на него одеяла и запрещали подниматься с грязного матраса на протяжении нескольких дней, если он говорил что-то не то, или находился слишком близко к окну. Охранявшие заложников боевики никогда не называли настоящих имен. Самый жестокий из них сначала мог разрешить пленным посмотреть телевизор, а после угрожал им убийством. Козлов позднее опознал его по фотографии как Абдуллу аль-Джамаля, который, по данным издания, является палестинским журналистом, известным связями с радикальной группировкой. Он удерживал заложников полгода, после чего переместил их в дом своего отца. Аль-Джамаль пообещал убить пленников, если Израиль попытается спасти их.