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Освобожденный россиянин Козлов рассказал о пытках в плену «Хамаса»

Ведомости

Уроженец России Андрей Козлов рассказал The Wall Street Journal о пытках, которым подвергался в заложниках у радикальной палестинской группировки «Хамас».

Козлов сообщил, что провел первые дни в заложниках со связанными за спиной руками. Сначала он был связан веревкой, после ее поменяли на цепи и заковали их на запястьях и лодыжках. В таком виде они оставались на протяжении двух месяцев. По словам бывшего заложника, все это время его избивали и угрожали убить. В плену Козлов потерял всякую надежду.

В жаркую погоду похитители набрасывали на него одеяла и запрещали подниматься с грязного матраса на протяжении нескольких дней, если он говорил что-то не то, или находился слишком близко к окну. Охранявшие заложников боевики никогда не называли настоящих имен. Самый жестокий из них сначала мог разрешить пленным посмотреть телевизор, а после угрожал им убийством. Козлов позднее опознал его по фотографии как Абдуллу аль-Джамаля, который, по данным издания, является палестинским журналистом, известным связями с радикальной группировкой. Он удерживал заложников полгода, после чего переместил их в дом своего отца. Аль-Джамаль пообещал убить пленников, если Израиль попытается спасти их.

Козлова и еще троих заложников освободили из плена военные Израиля во время спасательной операции 8 июня. Израильские силы ворвались в квартиру на третьем этаже жилого дома. Один из бойцов обратился к заложнику и на русском языке пообещал ему, что уже к вечеру тот будет дома. В ходе боя Аль-Джамаль был убит.

8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и Козлов. Все они были захвачены «Хамас» в октябре 2023 г.

9 июня минздрав сектора Газа сообщил о гибели 274 человек в ходе операции по освобождению заложников в лагере палестинских беженцев Нусейрат.

Официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер в интервью телеканалу ABC сообщил, что с осторожностью относится к любым цифрам, которые озвучивает радикальная группировка. При этом он заметил, что каждая потерянная жизнь мирного жителя в войне – трагедия и результат действий «Хамаса».

«Давайте подумаем, где они держали заложников. В домах мирных жителей. <...> Это наглядный пример того, как действует «Хамас», – заключил представитель армии.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий, по данным палестинской стороны, превысило 38 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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