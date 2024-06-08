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ЦАХАЛ освободил гражданина России из плена «Хамаса»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена «Хамаса» четырех человек, в том числе гражданина России Андрея Козлова. Об этом армия сообщила в своем Telegram-канале.

Заложники были освобождены утром 8 июня в ходе совместной операции ЦАХАЛ и полиции Израиля. Сообщается, что «Хамас» похитил их во время музыкального фестиваля в кибуце Реим 7 октября 2023 г. В результате операции ЦАХАЛ и полиции освободили гражданина России Козлова (27 лет). Среди освобожденных также значатся Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год) и Шломи Зив (40 лет).

На данный момент они находятся в медицинском центре имени Хаима Шибы в Тель-а-Шомера. По информации ЦАХАЛ, все четверо «в хорошем состоянии».

7 октября 2023 г. палестинское движение «Хамас» напало на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 250 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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