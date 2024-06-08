ЦАХАЛ освободил гражданина России из плена «Хамаса»

Заложники были освобождены утром 8 июня в ходе совместной операции ЦАХАЛ и полиции Израиля. Сообщается, что «Хамас» похитил их во время музыкального фестиваля в кибуце Реим 7 октября 2023 г. В результате операции ЦАХАЛ и полиции освободили гражданина России Козлова (27 лет). Среди освобожденных также значатся Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год) и Шломи Зив (40 лет).