ЦАХАЛ освободил гражданина России из плена «Хамаса»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена «Хамаса» четырех человек, в том числе гражданина России Андрея Козлова. Об этом армия сообщила в своем Telegram-канале.
Заложники были освобождены утром 8 июня в ходе совместной операции ЦАХАЛ и полиции Израиля. Сообщается, что «Хамас» похитил их во время музыкального фестиваля в кибуце Реим 7 октября 2023 г. В результате операции ЦАХАЛ и полиции освободили гражданина России Козлова (27 лет). Среди освобожденных также значатся Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год) и Шломи Зив (40 лет).
На данный момент они находятся в медицинском центре имени Хаима Шибы в Тель-а-Шомера. По информации ЦАХАЛ, все четверо «в хорошем состоянии».
7 октября 2023 г. палестинское движение «Хамас» напало на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 250 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».