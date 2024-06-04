Израиль сообщил о гибели еще четырех заложников в секторе Газа
Еще четыре человека, взятые в заложники палестинской группировкой «Хамас», погибли в секторе Газа. Об этом сообщил глава пресс-службы армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Его слова приводятся в Telegram-канале израильской армии.
Жертвами стали Йорам Мецгер (80 лет), Амирам Купер (80 лет), Хаим Пери (79 лет) и Надав Попплевел (51 год). У последнего, помимо израильского, есть также британское гражданство.
Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. Уточняется, что их тела все еще находятся в Газе. Вывод об их смерти израильские военные сделали на основе разведывательной информации. Решение также одобрила экспертная комиссия минздрава в координации с министерством по делам религий и главным раввином Израиля. Обстоятельства смерти заложников устанавливаются.
7 октября 2023 г. палестинское движение «Хамас» напало на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 250 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».
31 мая президент США Джо Байден предложил сделку между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.
3 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля готова приостановить боевые действия в секторе Газе на 42 дня для освобождения заложников. Он уточнил, что в предложенной Байденом сделке количество освобождаемых на первом этапе пленных пока не согласовано.