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Израиль сообщил о гибели еще четырех заложников в секторе Газа

Ведомости

Еще четыре человека, взятые в заложники палестинской группировкой «Хамас», погибли в секторе Газа. Об этом сообщил глава пресс-службы армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Его слова приводятся в Telegram-канале израильской армии.

Жертвами стали Йорам Мецгер (80 лет), Амирам Купер (80 лет), Хаим Пери (79 лет) и Надав Попплевел (51 год). У последнего, помимо израильского, есть также британское гражданство.

Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. Уточняется, что их тела все еще находятся в Газе. Вывод об их смерти израильские военные сделали на основе разведывательной информации. Решение также одобрила экспертная комиссия минздрава в координации с министерством по делам религий и главным раввином Израиля. Обстоятельства смерти заложников устанавливаются.

7 октября 2023 г. палестинское движение «Хамас» напало на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 250 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

31 мая президент США Джо Байден предложил сделку между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

3 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля готова приостановить боевые действия в секторе Газе на 42 дня для освобождения заложников. Он уточнил, что в предложенной Байденом сделке количество освобождаемых на первом этапе пленных пока не согласовано.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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