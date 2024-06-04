Израиль сообщил о гибели еще четырех заложников в секторе Газа

Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. Уточняется, что их тела все еще находятся в Газе. Вывод об их смерти израильские военные сделали на основе разведывательной информации. Решение также одобрила экспертная комиссия минздрава в координации с министерством по делам религий и главным раввином Израиля. Обстоятельства смерти заложников устанавливаются.