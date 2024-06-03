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Нетаньяху заявил о готовности Израиля приостановить бои в секторе Газа на 42 дня

Ведомости

Израиль готов приостановить боевые действия в секторе Газе на 42 дня для освобождения удерживаемых в анклаве израильских заложников, заявил на закрытом заседании в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает газета Israel Hayom.

«Израиль может прекратить вести боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не можем остановить войну», – уточнил израильский премьер-министр.

По его словам, в предложенной президентом США Джо Байденом сделке о возвращении пленных пока не согласовано планируемое количество освобождаемых на первом этапе заложников. Нетаньяху добавил, что согласится временно прекратить все военные действия, чтобы дать возможность провести переговоры по второму этапу сделки.

2 июня министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна ищет альтернативу правлению радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.

Военные действия и смена власти в анклаве приведут к достижению двух целей Израиля – избавлению от правления «Хамаса» и его военной мощи и возвращению удерживаемых в Газе израильских заложников. Галант подчеркнул, что Израиль не приемлет продолжения правления радикального движения в анклаве ни на одном из этапов переговорного процесса, направленного на прекращение огня.

Условия сделки между Израилем и «Хамасом» Байден представил в Белом доме 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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