Нетаньяху заявил о готовности Израиля приостановить бои в секторе Газа на 42 дня
Израиль готов приостановить боевые действия в секторе Газе на 42 дня для освобождения удерживаемых в анклаве израильских заложников, заявил на закрытом заседании в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает газета Israel Hayom.
«Израиль может прекратить вести боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не можем остановить войну», – уточнил израильский премьер-министр.
По его словам, в предложенной президентом США Джо Байденом сделке о возвращении пленных пока не согласовано планируемое количество освобождаемых на первом этапе заложников. Нетаньяху добавил, что согласится временно прекратить все военные действия, чтобы дать возможность провести переговоры по второму этапу сделки.
2 июня министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна ищет альтернативу правлению радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
Военные действия и смена власти в анклаве приведут к достижению двух целей Израиля – избавлению от правления «Хамаса» и его военной мощи и возвращению удерживаемых в Газе израильских заложников. Галант подчеркнул, что Израиль не приемлет продолжения правления радикального движения в анклаве ни на одном из этапов переговорного процесса, направленного на прекращение огня.
Условия сделки между Израилем и «Хамасом» Байден представил в Белом доме 31 мая. Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.