Израильские войска завершили бои против «Хамаса» на севере Газы
Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершило боевые действия против палестинской группировки «Хамас» в городе Джебалия на севере сектора Газа. В ходе операции были найдены погибшими семь заложников, похищенных боевиками 7 октября. Их тела будут доставлены для захоронения в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Силы 98-й дивизии завершили свою миссию в Восточной Джебалии <…> и наращивают свои возможности для продолжения боевых действий в секторе Газа», – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, «Хамас» превратил городское пространство в «укрепленный боевой комплекс» и вел огонь из убежищ и школ. Израильские военные нанесли по ним более 200 авиаударов. В результате операции уничтожены десятки членов «Хамас», склады боеприпасов и свыше 10 км подземного тоннеля, в котором скрывались боевики, сообщили в пресс-службе.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».
В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости расширения военной операции в секторе Газа на палестинский город Рафах, поскольку на этой территории скрываются от 5000 до 8000 членов «Хамаса». 14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города и начали зачистку района от боевиков движения.