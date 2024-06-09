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Израиль допустил проведение новой операции по освобождению заложников

Ведомости

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер в интервью телеканалу ABC допустил проведение новой операции по освобождению израильских заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа.

«Может быть проведена спасательная операция, подобная той, что произошла вчера. Но также могли бы быть проведены переговоры», – уточнил Лернер.

Представитель армии добавил, что спасательная операция планировалась в течение нескольких недель. Заложники были освобождены в результате масштабной разведки, которая позволила понять, как противник их удерживает, и воплотить план по освобождению. Лернер напомнил, что все военные действия Израиля направлены на возвращение заложников.

По его словам, неизвестно, сколько людей пострадало в результате удара во время операции по освобождению похищенных. Он добавил, что с осторожностью относится к любым цифрам, которые озвучивает радикальная группировка. При этом Лернер заметил, что каждая потерянная жизнь мирного жителя в войне – трагедия и результат действий «Хамаса».

«Давайте подумаем, где они держали заложников. В домах мирных жителей. <...> Это наглядный пример того, как действует «Хамас», – заключил представитель ЦАХАЛ.

9 июня минздрав сектора Газа сообщил о гибели 274 человек в ходе израильской операции по освобождению четырех заложников в лагере палестинских беженцев Нусейрат.

8 июня ЦАХАЛ объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. 

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 36 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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