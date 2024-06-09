Израиль допустил проведение новой операции по освобождению заложников
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер в интервью телеканалу ABC допустил проведение новой операции по освобождению израильских заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа.
«Может быть проведена спасательная операция, подобная той, что произошла вчера. Но также могли бы быть проведены переговоры», – уточнил Лернер.
Представитель армии добавил, что спасательная операция планировалась в течение нескольких недель. Заложники были освобождены в результате масштабной разведки, которая позволила понять, как противник их удерживает, и воплотить план по освобождению. Лернер напомнил, что все военные действия Израиля направлены на возвращение заложников.
По его словам, неизвестно, сколько людей пострадало в результате удара во время операции по освобождению похищенных. Он добавил, что с осторожностью относится к любым цифрам, которые озвучивает радикальная группировка. При этом Лернер заметил, что каждая потерянная жизнь мирного жителя в войне – трагедия и результат действий «Хамаса».
«Давайте подумаем, где они держали заложников. В домах мирных жителей. <...> Это наглядный пример того, как действует «Хамас», – заключил представитель ЦАХАЛ.
9 июня минздрав сектора Газа сообщил о гибели 274 человек в ходе израильской операции по освобождению четырех заложников в лагере палестинских беженцев Нусейрат.
8 июня ЦАХАЛ объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 36 000.