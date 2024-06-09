Израиль допустил проведение новой операции по освобождению заложников

По его словам, неизвестно, сколько людей пострадало в результате удара во время операции по освобождению похищенных. Он добавил, что с осторожностью относится к любым цифрам, которые озвучивает радикальная группировка. При этом Лернер заметил, что каждая потерянная жизнь мирного жителя в войне – трагедия и результат действий «Хамаса».