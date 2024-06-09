В Газе сообщили о 274 погибших в ходе израильской операции в Нусейрате
В лагере палестинских беженцев Нусейрат сектора Газа погибли 274 человека в ходе израильской операции по освобождению четырех заложников. Об этом сообщил минздрав анклава.
«Обновление статистики вчерашнего массового убийства граждан израильской оккупацией в лагере Нусейрат: погибли 274 человека, 698 получили ранения», – говорится в сообщении.
Число погибших за более чем полгода боевых действий возросло до 37 084 человек, заявили в минздраве Газы.
8 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.
Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за массовой гибели беженцев в Газе. 6 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по школе в Нусейрате в секторе Газа. По информации израильской армии, там находился комплекс радикального движения «Хамас», боевики использовали школу в качестве укрытия.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».