Палестина потребовала созвать заседание СБ ООН в связи с гибелью беженцев
Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за массовой гибели беженцев в секторе Газа. Об этом сообщило агентство новостей WAFA.
Издание отмечает, что нападение Израиля на лагерь палестинских беженцев Нусейрат привело к гибели сотен людей. Аббас находится в контакте с арабскими и другими странами для того, чтобы созвать экстренное заседание СБ ООН.
6 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационный удар по школе в лагере Нусейрат в секторе Газа. По информации израильской армии, там находился комплекс радикального движения «Хамас», боевики использовали школу в качестве укрытия. В результате удара ЦАХАЛ были убиты несколько террористов, которые готовили нападение на военнослужащих Израиля.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За время конфликта число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 36 500 человек.