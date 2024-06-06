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Армия Израиля сообщила о ликвидации боевиков «Хамаса» при ударе по школе в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля нанесла авиационный удар по школе в лагере палестинских беженцев Нусейрат в секторе Газа, в ней якобы находился комплекс радикального движения «Хамас». Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

По утверждению израильской стороны, в этом комплексе находились боевики, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 г. Радикалы использовали школу в качестве укрытия. В результате удара были убиты несколько террористов, которые планировали нападение на военнослужащих Израиля, говорится в сообщении.

В армии Израиля отметили, что перед тем как нанести удар, был предпринят ряд шагов для снижения риска причинения вреда гражданским лицам. Речь идет о воздушном наблюдении и получении дополнительной разведывательной информации.

Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на медицинские источники пишет, что в результате атаки Израиля погибли 32 человека, десятки были ранены. По данным СМИ, авиация Израиля нанесла удар после полуночи по школе, в которой проживали палестинские беженцы. Al Jazeera уточняет, что среди жертв есть женщины и дети.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За время конфликта число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 36 500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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