Армия Израиля сообщила о ликвидации боевиков «Хамаса» при ударе по школе в Газе
Армия обороны Израиля нанесла авиационный удар по школе в лагере палестинских беженцев Нусейрат в секторе Газа, в ней якобы находился комплекс радикального движения «Хамас». Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
По утверждению израильской стороны, в этом комплексе находились боевики, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 г. Радикалы использовали школу в качестве укрытия. В результате удара были убиты несколько террористов, которые планировали нападение на военнослужащих Израиля, говорится в сообщении.
В армии Израиля отметили, что перед тем как нанести удар, был предпринят ряд шагов для снижения риска причинения вреда гражданским лицам. Речь идет о воздушном наблюдении и получении дополнительной разведывательной информации.
Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на медицинские источники пишет, что в результате атаки Израиля погибли 32 человека, десятки были ранены. По данным СМИ, авиация Израиля нанесла удар после полуночи по школе, в которой проживали палестинские беженцы. Al Jazeera уточняет, что среди жертв есть женщины и дети.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За время конфликта число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 36 500 человек.