Мукомолы Украины заявили о дефиците продовольственной пшеницы

Глава союза заявил, что у мукомолов есть постановление кабмина, в котором утверждается необходимость иметь запасы на два месяца. Из-за этого предприятия «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы, а на многих предприятиях запасы не дотягивают до месяца. По словам Рыбчинского, «Мукомолы Украины» не подписали приложение к меморандуму, которое утверждает предельный объем экспорта пшеницы на уровне 16,2 млн т.