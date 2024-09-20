Мукомолы Украины заявили о дефиците продовольственной пшеницы
Заводы Украины столкнулись с дефицитом продовольственной пшеницы, на многих предприятиях запасов осталось меньше, чем на месяц. Об этом рассказал директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский порталу Latifundist.com.
Глава союза заявил, что у мукомолов есть постановление кабмина, в котором утверждается необходимость иметь запасы на два месяца. Из-за этого предприятия «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы, а на многих предприятиях запасы не дотягивают до месяца. По словам Рыбчинского, «Мукомолы Украины» не подписали приложение к меморандуму, которое утверждает предельный объем экспорта пшеницы на уровне 16,2 млн т.
«Мы предложили в этих 16,2 млн т отметить, что 30% это продовольственная пшеница, остальные 70% – это фуражная пшеница (зерновая культура, которая широко используется в качестве корма для животных, в том числе птиц. На общем совещании нас не поддержали ни сельхозпроизводители, ни экспортеры», – сообщил Рыбчинский.
Глава союза отметил, что под меморандумом в действующей редакции не подписались и другие союзы производителей, так как считают это «дискриминацией внутреннего рынка».
11 июня заместитель генерального прокурора государства Дмитрий Вербицкий заявил о потере доходов из-за незаконного экспорта зерновых. В мае Совет Евросоюза (ЕС) объявил о введении с 1 июля запретительных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии.