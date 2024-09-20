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Мукомолы Украины заявили о дефиците продовольственной пшеницы

Ведомости

Заводы Украины столкнулись с дефицитом продовольственной пшеницы, на многих предприятиях запасов осталось меньше, чем на месяц. Об этом рассказал директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский порталу Latifundist.com.

Глава союза заявил, что у мукомолов есть постановление кабмина, в котором утверждается необходимость иметь запасы на два месяца. Из-за этого предприятия «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы, а на многих предприятиях запасы не дотягивают до месяца. По словам Рыбчинского, «Мукомолы Украины» не подписали приложение к меморандуму, которое утверждает предельный объем экспорта пшеницы на уровне 16,2 млн т.

«Мы предложили в этих 16,2 млн т отметить, что 30% это продовольственная пшеница, остальные 70% – это фуражная пшеница (зерновая культура, которая широко используется в качестве корма для животных, в том числе птиц. На общем совещании нас не поддержали ни сельхозпроизводители, ни экспортеры», – сообщил Рыбчинский.

Глава союза отметил, что под меморандумом в действующей редакции не подписались и другие союзы производителей, так как считают это «дискриминацией внутреннего рынка».

11 июня заместитель генерального прокурора государства Дмитрий Вербицкий заявил о потере доходов из-за незаконного экспорта зерновых. В мае Совет Евросоюза (ЕС) объявил о введении с 1 июля запретительных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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